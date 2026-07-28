La construcción de cuatro megapenales de máxima seguridad forma parte de las primeras medidas anunciadas por la presidenta erecta Keiko Fujimori para enfrentar la criminalidad. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Ante el golpe de la inseguridad ciudadana que afecta a 8 de cada 10 peruanos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), uno de los principales retos para el Gobierno de Fuerza Popular será priorizar la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, una de las promesas de campaña de la presidenta Keiko Fujimori apunta a la construcción acelerada de nuevos establecimientos penitenciarios.

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