El proyecto de cobre y molibdeno Lacsha es un blanco identificado y desarrollado internamente por Latin Metals y de propiedad al 100%. (Foto: Archivo/GEC)
El proyecto de cobre y molibdeno Lacsha es un blanco identificado y desarrollado internamente por Latin Metals y de propiedad al 100%. (Foto: Archivo/GEC)
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Edgar Velito
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, la minera del , cerró un acuerdo de opción de compra con la canadiense Latin Metals Inc. para tomar el control del . La operación amplía la apuesta de la compañía peruana por el cobre, un metal en el que ya opera con la y donde viene sumando exploraciones greenfield.

Bajo los términos revelados por Keith Henderson, presidente y CEO de , Minsur puede adquirir el 75% de Lacsha si perfora 60,000 metros en un plazo de seis años y paga a la junior alrededor de US$ 2.5 millones en efectivo. Henderson estimó ese compromiso de trabajo en unos 40 millones de dólares canadienses (US$ 28.9 millones) de inversión financiada íntegramente por Minsur.

Una vez alcanzado ese 75%, la minera peruana tendrá una ventana acotada para comprar el 25% restante por cerca de 28 millones de dólares canadienses (US$ 20.2 millones). Latin Metals conservará una regalía del 2% sobre los ingresos netos de fundición (NSR), de la cual Minsur podrá adquirir un punto porcentual por US$ 20 millones dentro de un plazo de tres años.

Si todo eso sucede, estaríamos hablando de algo más de US$ 42 millones en efectivo ingresando a la compañía, sin mencionar lo que gasten en la”, dijo Henderson a Crux Investor.

Minsur destina alrededor de US$ 42 millones a exploración greenfield en seis regiones del país, con proyectos propios como Santo Domingo (Puno, estaño) y Quimsachata (Arequipa, cobre-oro), además de los joint ventures con Newmont Perú y Minas Dixon.
Minsur destina alrededor de US$ 42 millones a exploración greenfield en seis regiones del país, con proyectos propios como Santo Domingo (Puno, estaño) y Quimsachata (Arequipa, cobre-oro), además de los joint ventures con Newmont Perú y Minas Dixon.

El proyecto de cobre que colinda con Minsur y atrae a Latin Metals

El atractivo geológico de Lacsha se refuerza por su ubicación: el terreno colinda con propiedades que Minsur explora en sociedad con . La minera peruana mantiene con la estadounidense los proyectos Sumac Wayra (Lima) y Pucaccasa (Ica), ambos pórfidos de cobre y molibdeno en etapa temprana, dentro de un plan de exploración greenfield que la compañía viene desplegando en varias regiones.

Lacsha es un blanco identificado y desarrollado internamente por Latin Metals y de propiedad al 100%. Nunca ha sido perforado: los resultados a la fecha son geoquímicos y geofísicos.

Latin Metals opera bajo el esquema de prospect generator: identifica y prepara permisos de los proyectos, pero no los opera. Con Lacsha sumado, la compañía tendría unos US$ 120 millones comprometidos bajo contrato frente a un presupuesto corporativo fijo de US$ 3 millones anuales.

“Gastamos dinero como una . Es una cantidad fija, US$ 3 millones al año, y no tenemos ningún otro gasto”, señaló el ejecutivo.

Latin Metals traza plan 2026 en Perú

, apoyada en su proyecto de cobre y molibdeno Lacsha, uno de los activos más maduros de su portafolio regional. Actualmente cuenta con todos los permisos de perforación aprobados, lo que acorta los plazos de inicio de trabajos y lo vuelve más atractivo para eventuales socios.

Durante 2025 la compañía reforzó la base técnica del activo con estudios adicionales de muestreo geoquímico, que permitieron ampliar y refinar las áreas objetivo e identificar nuevas zonas con potencial de mineralización tipo pórfido de cobre.

El foco para este año era asegurar un socio que financie y ejecute una perforación inicial en Lacsha, bajo el modelo de generador de prospectos que reduce dilución y comparte riesgos. La firma también mantiene al Perú en el radar para nuevas adquisiciones.

DATO CLAVE.

  • Proyectos. Minsur destina alrededor de US$ 42 millones a exploración greenfield en seis regiones del país, con proyectos propios como Santo Domingo (Puno, estaño) y Quimsachata (Arequipa, cobre-oro), además de los joint ventures con Newmont Perú y Minas Dixon.

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