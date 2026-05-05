La canadiense PPX Mining Corp., con operaciones en Perú, presentó los resultados operativos no auditados de su mina de oro y plata Callanquitas, en el denominado Proyecto Igor (La Libertad), correspondiente al primer trimestre del 2026. En este periodo, dicha operación generó ingresos totales de S/ 61.8 millones, con una utilidad bruta de S/ 43.8 millones, lo que representa un margen bruto de aproximadamente el 71%.

“Estos resultados se lograron a pesar de las difíciles condiciones operativas durante el trimestre, incluyendo fuertes lluvias en la región y restricciones de transporte causadas por los altos niveles de agua en el río Chicama, que afectaron el acceso por puente al sitio”, destacó la compañía.

Respecto a las ganancias antes de impuestos del trimestre, Callanquitas generó S/ 42.8 millones, “evidenciando el continuo desempeño con altos márgenes y el control de costos disciplinado en la operación”. El ingreso neto del trimestre fue de S/ 31.1 millones.

Frente a este escenario, el presidente y director ejecutivo de PPX Mining Corp., Ernest Mast, manifestó que los resultados del primer trimestre demuestran que la compañía ha mantenido el sólido impulso operativo de 2025 en 2026.

“Generar 8.9 millones de dólares canadienses (S/ 23.3 millones)en ingresos netos de producción en los primeros tres meses del año es un resultado importante para la compañía y refuerza la solidez de la operación de Callanquitas”, remarcó el ejecutivo.

El plan en Callanquitas

En Callanquitas, PPX Mining Corp. informó recientemente que iniciará en junio de 2026 la perforación subterránea con dos equipos, dirigidos a zonas de óxidos y sulfuros. En el caso de los óxidos, el objetivo será extender áreas cercanas a las actualmente en explotación, mientras que en sulfuros se buscará profundizar en sectores aún poco explorados.

Asimismo, hacia finales de año, la compañía prevé perforar una veta tensional descubierta en 2024, la cual ha mostrado intersecciones con altas concentraciones de oro, plata y cobre. En paralelo, se avanzará en Callanquitas West, una zona sin explotación previa donde se espera identificar áreas con potencial minero tras un programa inicial de perforación.

En total, la empresa planea ejecutar 50 pozos en Callanquitas, sumando tanto zonas de óxidos como de sulfuros, con el objetivo de consolidar y ampliar su base de recursos.

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