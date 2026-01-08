La canadiense PPX Mining Corp. anunció avances en su programa de perforación diamantina de 4,300 metros en la mina de oro y plata Callanquitas (La Libertad), como parte de los trabajos que ejecuta en coordinación con su socio Proyectos La Patagonia SAC (PLP).

En detalle, los sondajes CA-25-25 y CA-25-28 interceptaron mineralización de oro y plata en las estructuras conocidas como Callanquitas Este y la denominada “veta de tensión”, mientras que otros dos barrenos (equipos) no alcanzaron su objetivo por fallas mecánicas en el equipo de perforación.

De acuerdo con el reporte, el pozo CA-25-28 registró una intersección de 6.40 gramos por tonelada (g/t) de oro y 384.1 g/t de plata en un tramo de 3.15 metros, dentro de una zona de mineralización mixta. En tanto, el sondaje CA-25-25 mostró dos zonas mineralizadas, con leyes de hasta 3.60 g/t de oro y 458.8 g/t de plata en 3.6 metros, además de otra intersección asociada a sulfuros.

Asimismo, PPX informó resultados finales del sondaje CA-25-24, que interceptó una zona de óxidos con una ley promedio de 2.69 g/t de oro en un tramo de 2.9 metros.

“Estas perforaciones confirman aún más la continuidad de la brecha Callanquitas y la veta tensional de sulfuros, al norte y al sur del histórico DDH 07, lo que reafirma la alta ley de Ag y Au en esta área. Esto nos anima a continuar la exploración en esta zona y nos acerca a la estimación de los recursos de este mineral de sulfuros mixtos”, comentó John Thomas, director ejecutivo de PPX Mining Corp.

Los trabajos forman parte de la campaña de exploración subterránea que la minera desarrolla para evaluar la continuidad de la mineralización en esta área, ubicada al norte y sur de perforaciones históricas previas. Las muestras están siendo analizadas por el laboratorio SGS Perú.

PPX indicó que los resultados obtenidos serán utilizados para definir los siguientes pasos del programa de exploración y avanzar en la evaluación de los recursos minerales del yacimiento.

PPX con nuevo récord en mina de oro y plata en La Libertad

La minera canadiense PPX Mining registró en octubre de 2025 su mejor desempeño operativo del 2025 y de los últimos 12 meses, con la operación de su mina de oro y plata Callanquitas, en La Libertad. La compañía, que desarrolla las concesiones del proyecto Igor 8que comprende a la mina Callanquitas) en dicha región, continúa consolidándose como un productor de metales preciosos.

Durante ese mes del año, la operación de Callanquitas en Igor —gestionada por su socio local Proyectos La Patagonia SAC— alcanzó ingresos brutos por S/ 17.4 millones, cifra que superó inclusive el récord logrado en septiembre. El resultado refleja el buen ritmo de producción.

Además, la operación mantuvo un margen de rentabilidad elevado, con una utilidad bruta de S/ 11.5 millones y un margen aproximado del 66%. Esta capacidad de generación de ganancias ha permitido que el negocio avance hacia una mayor estabilidad financiera.

LEA TAMBIÉN: PPX asegura capital y contrato con Glencore para avanzar con proyecto de oro y plata Igor

PPX asegura capital y contrato con Glencore

En diciembre del año pasado, la canadiense PPX Mining Corp. cerró una transacción estratégica con Glencore que permitirá financiar y estructurar el avance del proyecto de oro y plata Igor, en La Libertad. El acuerdo comprende una inversión de capital en dicha iniciativa, un contrato de offtake para la venta de concentrados de metales preciosos durante la vida de la mina y la opción de acceder a soporte tecnológico de la multinacional.

Con estos mecanismos, la compañía obtuvo recursos y condiciones comerciales para continuar con la construcción de la planta de procesamiento en Igor y las siguientes etapas del proyecto.

La operación, comunicada inicialmente el 6 de octubre de 2025, contempla que Glencore Canada suscriba 84′056,387 unidades de PPX a un precio de C$0.237 por unidad (aproximadamente US$0.17 por unidad), cada una compuesta por una acción común y una opción de compra con precio de ejercicio de C$0.289 (US$0.21) por acción, válida por 36 meses.

Con esta emisión, Glencore alcanzó el 9.99% de participación en PPX antes del ejercicio de warrants, generando ingresos brutos por C$19.9 millones (aproximadamente US$14.1 millones) para PPX.