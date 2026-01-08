En octubre de 2025, la operación de Callanquitas en Igor —gestionada por su socio local Proyectos La Patagonia SAC— alcanzó ingresos brutos por S/ 17.4 millones . (Foto: Rumbo Minero).
En octubre de 2025, la operación de Callanquitas en Igor —gestionada por su socio local Proyectos La Patagonia SAC— alcanzó ingresos brutos por S/ 17.4 millones . (Foto: Rumbo Minero).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La anunció avances en su programa de perforación diamantina de 4,300 metros en la, como parte de los trabajos que ejecuta en coordinación con su socio Proyectos La Patagonia SAC (PLP).

En detalle, los sondajes CA-25-25 y CA-25-28 interceptarony plata en las estructuras conocidas como Callanquitas Este y la denominada “veta de tensión”, mientras que otros dos barrenos (equipos) no alcanzaron su objetivo por fallas mecánicas en el equipo de perforación.

De acuerdo con el reporte, el pozo CA-25-28 registró una intersección de 6.40 gramos por tonelada (g/t) de oro y 384.1 g/t de plata en un tramo de 3.15 metros, dentro de una zona de mineralización mixta. En tanto, el sondaje CA-25-25 mostró dos zonas mineralizadas, con leyes de hasta 3.60 g/t de oro y 458.8 g/t de plata en 3.6 metros, además de otra intersección asociada a sulfuros.

Asimismo, PPX informó resultados finales del sondaje CA-25-24, que interceptó una zona de óxidos con una ley promedio de 2.69 g/t de oro en un tramo de 2.9 metros.

“Estas perforaciones confirman aún más la continuidad de la brecha Callanquitas y la veta tensional de sulfuros, al norte y al sur del histórico DDH 07, lo que reafirma la alta ley de Ag y Au en esta área. Esto nos anima a continuar la exploración en esta zona y nos acerca a la estimación de los recursos de este mineral de sulfuros mixtos”, comentó John Thomas, director ejecutivo de PPX Mining Corp.

Los trabajos forman parte de lasubterránea que la minera desarrolla para evaluar la continuidad de la mineralización en esta área, ubicada al norte y sur de perforaciones históricas previas. Las muestras están siendo analizadas por el laboratorio SGS Perú.

PPX indicó que los resultados obtenidos serán utilizados para definir los siguientes pasos del programa de exploración y avanzar en la evaluación de los recursos minerales del .

LEA TAMBIÉN: PPX con nuevo récord en mina de oro y plata en La Libertad: resultados y proyecto

PPX con nuevo récord en mina de oro y plata en La Libertad

La minera canadiense PPX Mining registró en octubre de 2025 su mejor desempeño operativo del 2025 y de los últimos 12 meses, con la operación de su mina de oro y plata Callanquitas, en La Libertad. La compañía, que desarrolla las concesiones del proyecto Igor 8que comprende a la mina Callanquitas) en dicha región, continúa consolidándose como un productor de metales preciosos.

Durante ese mes del año, la operación de Callanquitas en Igor —gestionada por su socio local Proyectos La Patagonia SAC— alcanzó ingresos brutos por S/ 17.4 millones, cifra que superó inclusive el récord logrado en septiembre. El resultado refleja el buen ritmo de producción.

Además,, con una utilidad bruta de S/ 11.5 millones y un margen aproximado del 66%. Esta capacidad de generación de ganancias ha permitido que el negocio avance hacia una mayor estabilidad financiera.

LEA TAMBIÉN: PPX asegura capital y contrato con Glencore para avanzar con proyecto de oro y plata Igor

PPX asegura capital y contrato con Glencore

En diciembre del año pasado, la canadiense que permitirá financiar y estructurar el avance del proyecto de oro y plata Igor, en La Libertad. El acuerdo comprende una inversión de capital en dicha iniciativa, un contrato de offtake para la venta de concentrados de metales preciosos durante la vida de la mina y la opción de acceder a soporte tecnológico de la multinacional.

Con estos mecanismos, la compañía obtuvo recursos y condiciones comerciales para continuar con la construcción de la planta de procesamiento en Igor y las siguientes etapas del proyecto.

La operación, comunicada inicialmente el 6 de octubre de 2025, contempla que Glencore Canada suscriba 84′056,387 unidades de PPX a un precio de C$0.237 por unidad (aproximadamente US$0.17 por unidad), cada una compuesta por una acción común y una opción de compra con precio de ejercicio de C$0.289 (US$0.21) por acción, válida por 36 meses.

Con esta emisión, (aproximadamente US$14.1 millones) para PPX.

LEA TAMBIÉN: PPX Mining y los resultados de ‘Callanquitas’: operación de mina despuntó en julio

TE PUEDE INTERESAR

Daura Gold confirma oro y plata de alta ley en nuevas vetas de proyecto Antonella
Kuya Silver evalúa integrar procesamiento de plata con colocación por US$ 10.9 millones
AusQuest extiende mineralización de cobre y oro en Cangallo tras nuevas perforaciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.