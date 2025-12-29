En concreto, a través de su subsidiaria Compañía Minera Ares, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente a la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la Unidad Minera Inmaculada.

El objetivo de este ITS es habilitar 20 plataformas de perforación, junto con sus respectivos accesos , como parte de las actividades de exploración aprobadas en el marco del instrumento de gestión ambiental vigente. De estas plataformas, 17 estarán destinadas a la confirmación de reservas y tres al descarte metalúrgico .

En ese sentido, las actividades consideran exploraciones en el tajo, su perímetro y áreas colindantes, así como en el interior de labores subterráneas previamente aprobadas, con el fin de identificar mayores reservas. De manera complementaria, se plantea la habilitación de 1.77 kilómetros de accesos temporales , los cuales permitirán conectar las plataformas proyectadas con la red de accesos existentes y previamente aprobados.

El área de influencia del proyecto comprende los distritos de San Javier de Alpabamba, Oyolo, Coronel Castañeda, Pacapausa y San Francisco de Ravacayco, en la región Ayacucho, así como el distrito de Cotabambas, en la provincia de Aymaraes, región Apurímac.

Ares presentó ante el Senace un Segundo ITS para Inmaculada, orientado a fortalecer las actividades de exploración mediante 20 plataformas de perforación y accesos temporales, con una inversión estimada de US$ 2.2 millones. Foto: Andina.

Inversión y plazo de ejecución

La inversión estimada para la habilitación de las referidas plataformas de perforación y los accesos asociados asciende aproximadamente a US$ 2′208,440 .

El cronograma estimado para la habilitación, perforación y cierre de las plataformas de perforación tiene una duración total de 12 meses. En ese periodo, la habilitación del terreno se realizaría entre los meses uno y cinco.

La perforación está prevista entre los meses tres y 10, mientras que el cierre progresivo de las plataformas se iniciaría en el mes cuatro y se extendería hasta el mes 12, desarrollándose de manera paralela a las demás actividades.

El cronograma integrado, que articula estas actividades con el calendario aprobado en la Segunda MEIA-d (2023), ubica la ejecución de las 20 plataformas de perforación y sus accesos dentro del horizonte operativo de Inmaculada. La empresa precisó que los plazos son referenciales y podrían ajustarse en función de la obtención de permisos.