La subsidiaria peruana de Hochschild Mining, Compañía Minera Ares, presentó el octavo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) relacionado con la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la unidad minera de oro y plata Pallancata (Ayacucho), ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace). El objetivo de la propuesta es obtener la certificación ambiental para implementar una serie de ajustes menores en componentes auxiliares del depósito de relaves Pallancata. ¿Qué cambios se quieren efectuar?

Las mejoras propuestas contemplan la modificación de los caminos de acceso perimetrales Este y Oeste, así como la adecuación de los canales de derivación en ambos sectores y la reubicación del concreto situado en la margen izquierda del Dique de Derivación del Relave (DDR).

Dichos cambios, según detalló el ITS, buscan mejorar los aspectos operativos del depósito de relaves, principalmente, en el manejo de aguas de no contacto. La empresa aseguró que estas intervenciones no generan impactos ambientales negativos.

Además, indicó que las acciones se llevarán a cabo dentro del Área de Influencia Ambiental Directa (AIAD) previamente aprobada en la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Pallancata, lo que permite mantener los límites ya evaluados por la autoridad ambiental.

Ejecución e inversión en el proyecto de Hochschild Mining

El ITS indicó, asimismo, que las actividades contempladas en la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la unidad minera Pallancata se iniciarán una vez concluida la suspensión temporal de operaciones autorizada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Dicha suspensión fue solicitada por la empresa y aprobada en 2023, estableciendo el cese de actividades desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 1 de noviembre de 2026. En ese sentido, la etapa de construcción de las mejoras propuestas en el octavo ITS está programada para iniciar a partir de noviembre de 2026.

Según el cronograma técnico, los trabajos —que incluyen caminos perimetrales y canales de derivación— se desarrollarán progresivamente entre 2026 y 2034, abarcando las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre. La inversión destinada para estos cambios asciende a US$ 1.5 millones.