Al cierre del primer semestre de 2024, los ingresos de Hochschild Mining PLC aumentaron 25% a US$391.7 millones en comparación con el mismo periodo del año pasado. En su balance de aspectos destacados de proyectos y exploración, la compañía informó que en 2024 iniciaron el programa de perforación brownfield (en zonas relacionadas con actuales operaciones) con “resultados iniciales alentadores” en su mina de oro y plata Inmaculada (Ayacucho), Mara Rosa (Brasil) y San José (Argentina).

Durante este periodo, los gastos de exploración de la firma aumentaron a US$13.5 millones por mayores gastos de exploración en Inmaculada de US$1.4 millones, Pallancata de US$1.3 millones y en Monte do Carmo (US$1.6 millones). Dichos desembolsos fueron parcialmente compensados por la ausencia de gastos de exploración en Canadá del proyecto de oro Snip, ubicado en el Triángulo Dorado de la Columbia Británica, que finalizó en 2023.

La compañía confía en que generará un flujo de efectivo sustancial en el segundo semestre para financiar más gastos de su programa de exploración “brownfield”, potencialmente para pagar parte de su deuda y continuar avanzando en sus proyectos de crecimiento en Brasil y Perú.

Eduardo Landin, director ejecutivo de Hochschild, calificó de alentador el resultado del primer semestre y destacó la puesta en marcha del proyecto en producción comercial de Mara Rosa, “un activo que respalda nuestra estrategia de aumentar la producción y reducir los costos”.

Con respecto a Inmaculada, la unidad minera de Hochschild Mining en Ayacucho, el ejecutivo indicó que el balance ha sido sólido y, con los precios de materias primas subyacentes más altos, “ hemos logrado mejoras sustanciales en las métricas financieras en comparación con el año pasado”.

Transacciones registradas

Entre otros sucesos, recordó que Cerrado Gold Inc. firmó un acuerdo de opción de compra con Amarillo Mineração do Brasil, subsidiaria de Hochschild Mining, para la venta total de su proyecto de oro Monte Do Carmo (Brasil) por un monto de US$60 millones a la segunda firma. El proyecto podría generar una producción promedio anual de 95.000 onzas de oro durante una vida útil de nueve años , según un estudio de viabilidad realizado en 2023.

En lo que respecta a esta operación, la compañía informó que US$15 millones ya fueron pagados y los US$45 millones restantes se completarán en cuotas. Además, señaló que finalizó la venta del proyecto Crespo (Cusco) a Kina Mining Perú, parte del Grupo Apumayo, por US$15 millones y un retorno neto de fundición (NSR) de regalías del 1.5%

Proyecciones

La compañía comunicó que seguirán enfocándose en su programa de exploración “brownfield”, que tiene un progreso alentador en toda su cartera. Además, compartió sus perspectivas de producción total. “Nos complace reiterar nuestra guía para todo el 2024 de producir 343,000-360,000 onzas equivalentes de oro a un AISC (costo total de sostenimiento) de US$1,510-US$ $ 1,550 por onza equivalente de oro”, refirió.

De acuerdo con la empresa, el gasto total de capital de mantenimiento y desarrollo sería de aproximadamente US$171 millones a US$178 millones. Por último, la Junta espera reevaluar el potencial de retorno de capital en los resultados del año completo a principios de 2025.

Hochschild Mining PLC es una empresa de metales preciosos que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y está enfocada en la exploración, minería, procesamiento y venta de plata y oro. La firma tiene más de 50 años de experiencia en la minería de depósitos de vetas epitermales de metales preciosos y opera dos minas de vetas epitermales subterráneas: Inmaculada, San José y Mara Rosa.

