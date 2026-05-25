En detalle, V olcan Compañía Minera recibió la viabilidad ambiental para una inversión de US$ 12,561,400.36 enfocada en diversas modificaciones en la unidad minera Andaychagua , comprendiendo infraestructura subterránea, planta concentradora y componentes auxiliares de operación.

Uno de los principales cambios corresponde al sistema de ventilación en “interior mina”. La propuesta contempla implementar la chimenea de ventilación RB-13, con salida a superficie, así como reemplazar los ventiladores axiales de la chimenea RBV661 por dos ventiladores centrífugos de mayor capacidad —de aproximadamente 280,000 pies cúbicos por minuto (CFM) cada uno— que serán instalados en superficie.

De acuerdo con la documentación del proyecto, estas adecuaciones permitirán mejorar la circulación de aire dentro de la operación subterránea, reforzar el control ambiental y fortalecer las condiciones de seguridad del personal.

Las modificaciones fueron aprobadas mediante la Resolución Directoral N.° 00075-2026-SENACE-PE/DEAR, con la cual el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) otorgó viabilidad ambiental al Sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la unidad minera Andaychagua.

Volcan prepara nuevas modificaciones en Andaychagua como parte de su estrategia de optimización operativa en la sierra central. (Foto: Reuters).

Volcan apunta a reutilizar relaves en Andaychagua y optimizar planta

En concreto, la iniciativa de Volcan también contempla incorporar una etapa de deshidratación industrial de relaves con capacidad aproximada de 70 toneladas métricas secas por hora (TMSH), lo que permitirá mejorar el reaprovechamiento de materiales dentro del proceso minero.

Asimismo, la propuesta considera el uso de relave grueso proveniente de la playa del depósito de relaves Andaychagua Alto. Dicho material será reutilizado dentro de la planta de relleno cementado como parte de una estrategia orientada a optimizar la gestión integral de residuos.

Con estas modificaciones, la compañía apunta a reducir consumos operativos, mejorar procesos internos y fortalecer criterios de economía circular dentro de la operación minera.

Volcan busca reforzar distintos componentes de su operación subterránea en la unidad minera Andaychagua.

En paralelo, el proyecto también contempla la instalación de un separador magnético en la chancadora primaria de la planta concentradora.

El sistema tipo overband con banda extractora automática será implementado sobre la faja N.° 1 y reemplazará el mecanismo actual de separación de material ferroso dentro del circuito de transporte de mineral entre las etapas de chancado primario y secundario.

De acuerdo con el proyecto, esta tecnología permitirá incrementar la eficiencia del procesamiento mineral y reducir riesgos asociados al ingreso de elementos metálicos no deseados al sistema de producción.

Andaychagua y la nueva etapa de optimización de Volcan

Las nuevas modificaciones en Andaychagua se suman a otros cambios que Volcan viene impulsando en esta operación desde finales de 2025. En noviembre pasado, la compañía presentó la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la unidad minera, mediante la cual planteó cinco ajustes orientados a reforzar la continuidad operativa de la mina subterránea.

Entre las iniciativas consideradas entonces figuraban el recrecimiento del depósito de relaves Andaychagua Alto, la ampliación de labores subterráneas, mejoras en infraestructura hidráulica, optimizaciones en el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y la reconfiguración de la desmontera N.° 10.

A diferencia de aquella propuesta —más enfocada en infraestructura y capacidad operativa de largo plazo—, el Sexto ITS aprobado recientemente apunta principalmente a mejoras operativas, eficiencia ambiental y optimización tecnológica dentro de la operación minera.

La estrategia se produce en un contexto favorable para Volcan, impulsado por el alza internacional del precio de la plata. Durante el primer trimestre de 2026, este metal pasó a representar el 50% de los ingresos de la compañía, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento de la minera.