Andaychagua forma parte de las operaciones polimetálicas clave de Volcan.
Andaychagua forma parte de las operaciones polimetálicas clave de Volcan.
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Redacción Gestión
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Volcan Compañía Minera continúa moviendo piezas en una de sus principales operaciones de la sierra central, en un contexto marcado por el fuerte repunte internacional del precio de la plata, metal que ya concentra el 50% de sus ingresos. La compañía prepara nuevas modificaciones en la unidad minera Andaychagua, ubicada en la provincia de Yauli (Junín), como parte de una estrategia orientada a optimizar su operación polimetálica. ¿Qué cambios alista la empresa para una de sus minas más importantes en la región central?

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