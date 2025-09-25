¿En qué iniciativas están enfocando los esfuerzos este año?

El 2024 fue un año pivote. Para la compañía, para el management, para todos nuestros trabajadores, yo diría para todos nuestros stakeholders, las comunidades en las cuales tenemos influencia, las empresas comunales con las cuales nosotros trabajamos. Todos estuvieron inmersos en una situación muy difícil.

La industria estaba muy complicada y, puntualmente, Volcan estaba muy complicada por la decisión del accionista mayoritario en ese momento, Glencore, de poner en venta su participación. En este momento más duro, Transition Metals, que es la subsidiaria Integra Capital, apareció, comprando la participación accionaria de Volcan y apoyándonos, siendo un motor para que podamos ejecutar el turn around este año.

Así, ¿cómo se encuentran este 2025?

Nuestro principal objetivo es consolidar todos los esfuerzos que hemos, desde el punto de vista de operaciones, financiero, de relacionamiento con nuestros stakeholders, a nivel comunidad, a nivel de gobiernos regionales, también con nuestros inversores. La acción está recompensando a los accionistas de Volcan con una performance realmente muy positiva. Nos estamos preparando para un 2026 que nos traiga aún mayores victorias. ¿Y cuáles son esas victorias? Es poder llevar a Romina a producción en tiempo y en presupuesto.

Precisamente, ¿en qué situación se encuentra el proyecto polimetálico Romina?

Romina ha pasado por muchas instancias. En el peor momento de nuestra crisis, en fines de 2023, con precios descendientes, principio del 2024, con un accionista controlador que no quería seguir siendo parte de este proyecto, Romina estaba en una nebulosa. Nosotros mismos no sabíamos si la íbamos a poder ejecutar. Las situaciones de mercado nos hicieron replantearnos muchas cosas. En este momento estamos a full.

¿Cuál es el avance?

Básicamente, el 75% de la construcción del proyecto ha sido superado en Junín. Entonces estamos muy emocionados para poder encarar esos desafíos desde una posición de solidez operativa y solidez financiera, que es lo que queremos terminar de consolidar este año.

Volcan Compañía Minera proyecta mayores inversiones en plantas (Foto: Volcan)

Así, ¿cumplirían con la expectativa de iniciar producción entre marzo y mayo próximo?

Estamos apuntando a tener producción comercial sobre el final del segundo semestre (de 2026). Nos gusta ser conservadores y creemos que durante junio vamos a estar viendo las primeras toneladas comercializables de Romina y la segunda mitad de año es el ramp-up de la mina. Vamos a tardar un par de meses en estar produciendo a nuestra máxima capacidad, que es casi 3,000 toneladas de mineral tratado por día.

¿Cuál será la inversión finalmente en ese proyecto?

Aproximadamente US$ 140 millones. Y después, por supuesto, durante la vida de la mina, estimamos invertir en el orden de US$150 millones a US$200 millones más en capex de sostenimiento. El proyecto total de Romina ronda en sus 13 años de vida actuales, que luego trabajaremos y estamos trabajando activamente en expandir.

Exploraciones a la vista

Más allá de Romina, ¿tienen nuevos proyectos en cartera?

Es significativo demostrar que somos eficientes y eficaces para traer nuevos proyectos a producción. Y Romina será el primero de varios que tenemos en la cartera en exploración temprana y también en exploración avanzada. Tenemos al menos siete proyectos en exploración avanzada y entre seis y ocho proyectos en exploración inicial, en lo cual estamos haciendo mucho énfasis internamente para potenciar en los próximos años.

Así, ¿se seguirán afianzando como un productor polimetálico en Perú o habría alguna inclinación hacia algunos metales?

El cobre es muy sexy hoy en día. El cobre es sexy para todos, pero nosotros somos principalmente una productora de zinc, plata y plomo. Nuestro objetivo es consolidarnos como líder regional y nacional de nuestros principales metales que son zinc y plata. Luego tenemos una importantísima producción de plomo en la cual también somos líderes y producimos un poquito de cobre y oro.

¿No incorporarían más cobre?

Tenemos proyectos polimetálicos y también proyectos que tienen un gran potencial cuprífero que nos emocionan. Pero lo que nos emociona es poder traer una cartera diversificada que nos ayude a seguir navegando los ciclos de manera exitosa. Entonces sí que nos interesa cuando vemos que tenemos prospectos interesantes de cobre, prospectos interesantes de algunos metales esenciales para la transición energética, pero nuestro objetivo principal sigue siendo ser los líderes en la producción de zinc, plata y plomo tanto a nivel nacional como a nivel regional.

¿Dónde se ubican los proyectos?

Internamente separamos nuestras áreas de producción como clúster norte y clúster sur. La zona donde opera Animón, Alpamarca y operará Romina; y luego por ahí más del lado de Cerro de Pasco. Nuestros proyectos se ubican de manera transversal en nuestras áreas de influencia. Los proyectos cupríferos están más alineados donde se desarrollan esas ocurrencias. Si tú ves los proyectos como Zafranal (de cobre), se ubican dentro de un mismo cinturón, nosotros también somos muy prospectivos de esas áreas.

¿Algún proyecto avanza a fases más maduras como prefactibilidad?

Lo que estamos avanzando ahora son campañas de análisis de información y de taladros, para poder terminar de dimensionar los perfiles de estos proyectos y poder priorizarlos apropiadamente antes de ir a una prefactibilidad y antes de estar hablando de tiempo de ejecución.

La empresa minera aún tiene desarrollos en cartera. Foto: difusión.

Operaciones y producción

En tanto, en las operaciones actuales, ¿hay mejoras u optimizaciones planificadas?

Nosotros vivimos en un ecosistema constante de optimización. A nuestras iniciativas de gestiones operativas cruzadas y gestión de costos le llamamos Volcan Avanza 4.0. Estamos empezando a utilizar tecnología para optimizar los ciclos productivos y para tener mejor control sobre dónde están nuestros trabajadores y poder tener mayor certeza en los procesos de voladura.

A través del uso de la tecnología, estamos tratando de eliminar todos esos tiempos muertos y tenemos programas de testeo y de diferentes operaciones que están siendo exitosos y vamos a estar desplegándolos en lo que resta del año.

¿Y en la parte operativa?

Estamos trabajando en reducir los cuellos de botellas en casi todas las operaciones, pero en dos lugares donde tenemos cuellos de botellas, que son operaciones importantes para nosotros, son Animón y San Cristóbal - Carahuacra.

¿Qué iniciativas trabajan en esas minas?

En Animón (Pasco) estamos trabajando en la gestión eficiente del agua. Y en San Cristóbal - Carahuacra (Junín) también, la gestión del agua es algo importantísimo para nosotros. Estamos haciendo grandes inversiones para utilizar mejor la tecnología en la gestión integral del recurso hídrico.

Y con estas iniciativas, ¿esperan una producción al nivel del año pasado este 2025?

Esperamos estar por encima de la producción del año pasado. Entre 5% y 10% de más zinc, lo mismo para plomo, la plata estable y el cobre entre estable a un poquito menos. Consideramos, en forma consolidada, seguir nuestra senda alcista de nuestro perfil productivo.

¿Beneficiado por mayor minado o también por leyes que están más favorables?

Un mix de todo. Nosotros vamos adecuando nuestros planes de minado para poder maximizar el valor del material que extraemos, se puede adecuar el plan de mina en alguna pequeña medida para focalizarte en esas toneladas que quieres traer a superficie lo más rápido posible.

Por supuesto, hemos estado tratando de traer más plata porque tiene un precio de US$ 44 (por onza). Hemos estado teniendo muchísimos buenos resultados en Cerro de Pasco principalmente por mejor gestión de nuestra producción. En algunos lugares mayor ley, en otros lugares mayor cantidad de toneladas. Operamos cinco minas a la vez. Eso nos da la flexibilidad para poder combinar diferentes estrategias que maximicen este valor que traemos a superficie.

Para cerrar, en la estructura financiera, ¿asoman nuevas medidas o cambios?

Nosotros trabajamos constantemente en la optimización de nuestra estructura de capital. La semana pasada llamamos a la Junta General de Accionistas y emitimos un hecho de importancia donde justamente puntualizamos que vamos a buscar optimizar nuevamente nuestra estructura de capital a través de lo que podrían ser posibles refinanciaciones, extensiones de plazo o cancelaciones anticipadas de deuda antigua.