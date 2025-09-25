14 de abril del 2010. Hace 15 años. Minera Volcan con problemas para ampliar tajo en Pasco.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

Para Volcan Compañía Minera, el 2023 y 2024 fueron años complejos no solo en términos financieros, sino también en el control de la operación por la anunciada salida de Glencore y la posterior venta de su participación controladora a Transition Metals AG, una subsidiaria de Integra Capital. Ahora, en una nueva etapa, la empresa polimetálica peruana enfoca sus esfuerzos en consolidar sus operaciones actuales, llevar el proyecto Romina a la fase de producción y desarrollar una cartera de proyectos de exploración, incluyendo prospectos de cobre. Conozca los detalles en la entrevista con el CEO de Volcan, Luis Fernando Herrera.

