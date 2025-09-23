Chile y Perú aportan juntos cerca del 40% de la oferta de producción de cobre al mundo
Chile y Perú aportan juntos cerca del 40% de la oferta de producción de cobre al mundo
En el marco de la , el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, anunció que, junto con Chile, el Perú espera desarrollar el “Proyecto 51”, con el cual buscan que ambos países puedan proveer el 51% del cobre mundial en los próximos 15 años.

Vale indicar que, actualmente, los dos países proveen cerca del 40% de la oferta mundial de cobre, , y la de Perú de 2.5 millones de toneladas.

El objetivo además con esa iniciativa, según el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) es que ambas naciones puedan con miras a abastecer a industrias de alta tecnología, incluida la NASA.

“El objetivo no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la NASA y a las compañías de alta tecnología del mundo”, señaló Montero.

Trabajo integrado

Montero destacó que las empresas que operan en Perú y Chile ya trabajan de manera integrada, lo que facilitará alcanzar la meta de proveer más de la mitad del cobre que se consume en el planeta.

“Imagínense ustedes esa fortaleza: dos países con costas en el Pacífico Sur, principales productores de cobre, podrían garantizar el 51% del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad”, explicó.

El ministro enfatizó que esta alianza con Chile busca impulsar la transformación metalúrgica de los minerales para que el Perú deje de ser solo un exportador de materia prima y pase a vender productos terminados de cobre.

Memorandum de entendimiento

“Queremos que nuestros minerales lleguen a los clientes finales en forma de productos de mayor valor. Es el paso que nos falta para cerrar el círculo de la cadena productiva y consolidarnos como líderes en minería moderna e innovación”, afirmó.

Esta alianza se dio en el marco de la reciente firma del Memorándum de Entendimiento con la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, y fue anunciado en PERUMIN 37, consolidando a la convención minera como el escenario en el que se definen los grandes acuerdos que marcarán el futuro del país.

