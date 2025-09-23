Durante la inauguración de PERUMIN 37, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció la firma de acuerdos entre el Perú y el Reino de Arabia Saudita para promover inversiones, transferencia tecnológica y proyectos conjuntos en minería y metalurgia.

La suscripción de lo que denominó acuerdos estratégicos, según refirió el primer ministro durante su discurso inaugural de la cumbre minera, está prevista para noviembre de este año.

“Este acuerdo abrirá un nuevo capítulo de la cooperación minera y metalúrgica entre ambas naciones”, aseveró.

Planes de industrialización y tecnología

Arana explicó que los acuerdos permitirán potenciar inversiones, proyectos de industrialización y transferencia tecnológica, consolidando al Perú como un proveedor confiable de minerales estratégicos.

La minería es uno de los pilares más sólidos de la economía peruana, subrayó, al representar más del 15% del Producto Bruto Interno (PBI) y más del 60% de las exportaciones totales. Además, el país tiene una cartera de proyectos mineros 2025 que supera los US$ 64,000 millones.

Para el efecto, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, detalló que una delegación peruana —encabezada por el canciller Elmer Schialer y el propio titular del Minem— viajará a inicios de noviembre a Arabia Saudita.

Quieren invertir en cobre, litio y tierras raras

Dicha autoridad mencionó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) que en total se van a suscribir cuatro convenios de cooperación con el Reino de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico.

Refirió que los mencionados son países ricos en petróleo y gas, pero con poca experiencia en minería (por lo cual) el Perú les aportará conocimiento en geología, minería, cadenas logísticas y proveedores.

A su vez, mencionó a ese gremio, esas naciones están dispuestas a invertir en el Perú en cobre, litio, tierras raras y minerales estratégicos para la transición energética mundial.

El ministro afirmó que no hay límites de inversión en el marco de estos convenios. “Son países opulentos que quieren abrirse a la minería mundial y lo van a hacer, cueste lo que cueste, en países amigos como el Perú”, afirmó.