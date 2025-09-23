Únete a nuestro canal
Newsletter General
Edson Eaerle
mailEdson Eaerle

La 37 edición de Perumin esta semana en Arequipa será el escenario de un nuevo encuentro entre la innovación tecnológica suiza y la industria minera peruana, en un contexto de creciente preocupación frente al avance de la minería informal e ilegal en el país, impulsado por el elevado precio internacional del oro.

TE PUEDE INTERESAR

La fecha clave de Tía María y más proyectos para la minería en Perú
Perú avanza en acuerdo con Arabia Saudita: el sector clave que se puso sobre la mesa
Hitachi Energy y el plan para su planta de reparaciones en Lurín: las metas más allá de Perú
Más minería: más desarrollo, por Mariela García de Fabbri
OCIM, el gigante metalúrgico, apuesta en Perú con plan para nuevas adquisiciones de oro
Hochschild busca alargar vida de Pallancata con inversión de US$ 511 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.