Minem dice que no hay espacio para ampliar el Reinfo. Es decir, se termina en diciembre 2025. (Fuente: Andina)
Whitney Miñán
La PERUMIN 37 Convención Minera empezó en Arequipa. En este contexto, Gestión conversó con el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, para conocer los retos y pendientes del sector minería en Perú, sobre todo, cuando el actual Gobierno dejará el cargo en menos de 1 año. Aquí los detalles de la conversación.

