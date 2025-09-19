Solo le tomó 24 horas al Congreso de la República de Perú aprobar en Comisión de Economía y en el propio pleno del Parlamento el octavo retiro de los fondos de las AFP y modificaciones a la Ley de Modernización del Sistema Previsional.

Después de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se mostrara en contra de un nuevo retiro, la presidenta de la República, Dina Boluarte lo “dejó sin piso”, y prácticamente hizo que la posición del Gobierno dé un giro: respaldó al Parlamento, el que puso el acelerador para dar “luz verde”.

Uno de los cambios que se aprobó en el pleno del Congreso para la ley de pensiones fue que los trabajadores independientes ya no estén obligados a aportar a su fondo de pensión.

Al respecto, Gestión le preguntó al titular del MEF sobre este punto. Cabe recordar que, en medio del debate previo a aprobarse los cambios a la ley, el ministro Raúl Pérez Reyes, del MEF, señaló que era necesario buscar incentivos para que, aunque esta obligatoriedad salga de la ley, los independientes puedan sumar para su vejez.

Aunque había mencionado en ese momento la posibilidad de ir tras medidas tributarias, indicó ahora que lo están revisando, pero mantuvo su posición sobre que lo que se decida irá en el pedido de facultades legislativas delegadas.

“Estamos planteando (un decreto legislativo con incentivos) en el marco del pedido de las delegaciones de facultades (...) estamos revisando la experiencia internacional, si el tema es estrictamente tributario o hay otra medida que tomar“, dijo el titular del MEF a la consulta de este diario.

Pensión mínima en Perú

En otro momento, Pérez Reyes recordó que en lo aprobado recientemente por el Congreso se subraya que el octavo retiro “no se considera como retiro de fondos (...)”. Sin embargo, no se mostró de acuerdo con este punto en particular.

“En general, estamos completamente de acuerdo con ‘la reforma de la reforma’, para nosotros lo importante es el tema de la competencia (ingreso de nuevos ‘jugadores’) y la pensión mínima. Justamente, sobre la pensión mínima, estamos revisando la redacción de la disposición complementaria segunda (...) Esto de que es un retiro ‘que no es retiro’...”, refirió a la pregunta de este diario.

Agregó que más allá de “la peculiaridad de la idea de un retiro ‘que no es retiro’”, el foco para el MEF es que esto no impacte negativamente, pues “el que tiene derecho a una pensión mínima es quien tiene un saldo. El que no lo tiene, no debería tener pensión mínima”.

“No es el octavo retiro (como tal), lo importante es que tenga saldo. Un fondo en cero no debería darte derecho a pensión mínima. Nuestra primera lectura es que la redacción planteada en la ley no impacta en la pensión mínima con sostenibilidad. Eso estamos viendo, en principio no hay problema, pero hoy tengo una reunión para cerrar el tema y confirmar si la lectura es correcta desde el punto de vista legal también”, precisó.

Pérez Reyes recordó que la idea es que se den 240 aportes a lo largo de vida laboral, como mínimo, para tener derecho a los S/ 600 como pensión inicial. “Lo importante es que se haya aportado”, anotó.