El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Ejecutivo elaborará medidas tributarias para promover el ahorro previsional de los trabajadores independientes.

Durante su participación en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso, Pérez Reyes precisó que solicitó facultades legislativas para establecer un marco general para el reglamento.

“Estamos pidiendo una delegación de facultades para introducir un marco general para, vía reglamento, tratar el detalle de estas medidas tributarias”, explicó el ministro.

El titular del MEF indicó que esta propuesta será parte de un régimen que incentiva el ahorro voluntario y busca fortalecer el sistema, así como favorecer la inversión privada, especialmente en infraestructura.

El ministro pidió, ante ello, al Congreso y al público cuidar los avances logrados con la reforma provisional del año anterior.

“Esta reforma es una oportunidad para dar a los ciudadanos la seguridad de vivir con dignidad en la vejez mediante una pensión mínima garantizada”, añadió.

¿Qué dijo sobre el octavo retiro de la AFP?

Sobre el debate del octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos privados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), ratificó que los retiros masivos afectan la sostenibilidad del sistema y disminuyen las futuras pensiones.

“Quisiera ser claro ante la Comisión que mi opinión técnica como economista no ha variado, ni tampoco la posición del Ministerio de Economía y Finanzas, que siempre ha sostenido que los retiros masivos afectan la sostenibilidad del sistema y reducen las pensiones futuras”.

Asimismo, y reconociendo las necesidades familiares, el ministro alentó el uso responsable de los fondos para no comprometer el acceso a la pensión mínima.

Pérez Reyes subrayó que la reforma contiene pilares clave, como mayor competencia entre administradoras, eficiencia en comisiones, prohibición de retiros masivos y equidad con la pensión mínima.

En tanto, el viceministro Erick Lahura advirtió que un octavo retiro daría liquidez inmediata, pero afectaría las pensiones futuras y el ahorro interno.

“El retiro potencial equivale a 26 millones de soles, lo que representa el 22.7 % de los fondos previsionales al mes de julio, y afectaría a unos 6.3 millones de afiliados que quedarían sin fondos”, puntualizó.