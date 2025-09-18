MEF anuncia medidas tributarias para incentivar ahorro previsional de trabajadores independientes. (Foto: El Peruano)
MEF anuncia medidas tributarias para incentivar ahorro previsional de trabajadores independientes. (Foto: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , Raúl Pérez Reyes, anunció que el Ejecutivo elaborará para promover el ahorro previsional de los trabajadores independientes.

Durante su participación en la sesión de la Comisión de Economía del Congreso, Pérez Reyes precisó que solicitó facultades legislativas para establecer un para el reglamento.

“Estamos pidiendo una delegación de facultades para introducir un marco general para, vía reglamento, tratar el detalle de estas medidas tributarias”, explicó el ministro.

LEA TAMBIÉN: MEF sobre proyecto para que trabajadores CAS cuenten con CTS: No tendrá impacto fiscal

indicó que será parte de un régimen que incentiva el ahorro voluntario y busca fortalecer el sistema, así como , especialmente en infraestructura.

El ministro pidió, ante ello, al Congreso y al público cuidar los avances logrados con la reforma provisional del año anterior.

“Esta reforma es una oportunidad para dar a los ciudadanos la seguridad de vivir con dignidad en la vejez mediante una pensión mínima garantizada”, añadió.

LEA TAMBIÉN: Un nuevo retiro de AFP sobre la mesa: MEF, SBS y SMV adelantan al Congreso su posición

¿Qué dijo sobre el octavo retiro de la AFP?

Sobre el debate del octavo retiro de hasta 4 UIT de los fondos privados de las (AFP), ratificó que los retiros masivos afectan la sostenibilidad del sistema y disminuyen las futuras pensiones.

“Quisiera ser claro ante la Comisión que mi opinión técnica como economista no ha variado, ni tampoco la posición del , que siempre ha sostenido que los retiros masivos afectan la sostenibilidad del sistema y reducen las pensiones futuras”.

LEA TAMBIÉN: Agroexportadores pagarán 15% de IR desde el 2026: se publicó la nueva ley agraria

Asimismo, y reconociendo las necesidades familiares, el ministro alentó el uso responsable de los fondos para no comprometer el acceso a la pensión mínima.

subrayó que la reforma contiene pilares clave, como mayor competencia entre administradoras, eficiencia en comisiones, prohibición de retiros masivos y equidad con la pensión mínima.

En tanto, Erick Lahura advirtió que un octavo retiro daría liquidez inmediata, pero afectaría las pensiones futuras y el ahorro interno.

“El retiro potencial equivale a 26 millones de soles, lo que representa el 22.7 % de los fondos previsionales al mes de julio, y afectaría a unos 6.3 millones de afiliados que quedarían sin fondos”, puntualizó.

El ministro Raúl Pérez Reyes, indicó que esta propuesta será parte de un régimen que incentiva el ahorro voluntario y busca fortalecer el sistema, así como favorecer la inversión privada, especialmente en infraestructura. (Fuente: Andina)
El ministro Raúl Pérez Reyes, indicó que esta propuesta será parte de un régimen que incentiva el ahorro voluntario y busca fortalecer el sistema, así como favorecer la inversión privada, especialmente en infraestructura. (Fuente: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Comisión de Economía aprueba la restitución del retiro del 95.5% para menores de 40 años
Congreso: proponen trasladar feriados para generar fines de semana largos
Congreso: presentan 18 proyectos de ley para derogar y modificar reforma de pensiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.