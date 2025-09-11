Estas son las novedades sobre un posible retiro de AFP en Perú. (Foto: Andina)
Estas son las novedades sobre un posible retiro de AFP en Perú. (Foto: Andina)
Madrid.- Ayer la Comisión de Economía, presidida por el congresista fujimorista Víctor Flores, señaló que realizarán una sesión especial para discutir la posibilidad de aprobar las más de 20 leyes que permitirían un octavo retiro de los fondos de las AFP. Para ello, citarán a los titulares de varias entidades del sector de Economía. Gestión tuvo la oportunidad de preguntarle a 3 de ellos qué mensajes llevarán a esta instancia del Legislativo.

