El mensaje es unánime desde inPerú, evento que se realiza en Madrid con la presencia de este Diario. Una liberación más de los fondos pensionarios podría ser una condena al sistema, que acaba de oficializar el reglamento de su nueva ley.

MEF recuerda que pensión mínima no es obligación del Estado

De los tres funcionarios a los que Gestión les pudo consultar su posición, fue Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas (MEF), el más enfático.

Como anticipó Flores, la clave de la discusión en la comisión será cómo se financiaría la pensión mínima de los afiliados que retiren fondos en un eventual octavo retiro, ya que según la reforma aprobada recientemente perderían ese derecho.

Al respecto, Pérez Reyes remarcó que no es una obligación del país dar esa garantía. “El Estado peruano no tiene porqué darle pensión a un ciudadano solo por el hecho de que tienen AFP. La pensión es consecuencia de una decisión libre y voluntaria de ahorrar”, sostuvo.

El titular del MEF sumó a su afirmación que por ese motivo en el mundo existen modelos de pensiones con ahorro obligatorio y voluntario. Está dualidad se explica por el poco interés de los más jóvenes en ahorrar.

Pérez Reyes también dijo que la cartera estima que hasta 6.3 millones de afiliados al sistema privado de pensiones, que tienen menos de S/ 5,500 en sus fondos actualmente podrían retirarlos de autorizarse un retiro más.

“Si retiran solo una UIT (S/ 5,300), estas personas perderían casi todo su fondo. ¿Por qué luego tendrían que tener un derecho a una pensión mínima o la que sea?”, planteó.

Así las cosas, el ministro reiteró que si el Congreso aprueba esta medida, el Ejecutivo observará la propuesta, ya que sería la más trágica y sin argumento de los retiros aprobados en el pasado.

Recordó también que las AFP son los más importantes inversionistas institucionales del país, por lo que una liberación más le haría un daño importante a la economía nacional, a nivel macroeconómico.

“No fueron convenientes los anteriores, pero este potencial nuevo retiro nos parece el peor de todos. Dejaría al sistema de AFP como elitista, para un grupo muy pequeño de personas y el resto perderían su derecho a la pensión mínima, que ya está consagrada en el reglamento de la nueva ley como una obligación del Estado”, concluyó.

¿Cuándo se podría debatir el retiro AFP-2025 de hasta 4 UIT? Lo que se sabe desde el Congreso. (Foto: Andina)

Un retiro más quitaría mayor atractivo de nueva ley de AFP

Por su parte, Sergio Espinosa, superintendente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, además de reiterar lo dicho por el MEF, refirió algo evidente, pero que a su criterio el Congreso parece olvidar.

Fue este mismo Legislativo el que aprobó la ley de reforma de pensiones que ahora el Ejecutivo acaba de reglamentar. Para Espinosa es indudable que si la Comisión de Economía impulsa una liberación más, ninguno de los atractivos de la ley tendría un efecto real.

“Trae una serie de beneficios para el sistema. No solo es la pensión mínima, sino que da mecanismos para atraer nuevos competidores. Si se aprueba un octavo retiro es absolutamente seguro que no va a ingresar ninguno”, reclamó.

El superintendente de la SBS también dijo que, como parte de sus reuniones en el inPerú, participó de una sesión con el Grupo de Trabajo de Pensiones y Seguros de la OCDE, quienes les preguntaron directamente por el impacto de un retiro más.

Espinosa dejó claro que si se autoriza el octavo retiro Perú arriesga su ingreso a este grupo económico. “Es una de las preguntas que nos hacen. Si ocurre afectaría seriamente las posibilidad de Perú de ingresar a la OCDE y retrocederíamos en nuestra percepción como un país serio y potencial receptor de inversiones extranjeras”, advirtió.

Jubilados esperan aumento en pensión. Foto: GEC.

SMV alerta de posibles “cambios dramáticos” en el mercado

Las preocupaciones de la OCDE ya habían sido planteadas por Juan Pichihua, superintendente de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en una reciente entrevista con Gestión.

Ahora, ante la intención de la Comisión del Congreso de discutir el octavo retiro de los fondos de las AFP, Pichihua puntualizó que el mercado de valores peruanos no tendría la dimensión suficiente para soportarlo.

“Es pequeño y poco líquido. Un retiro obligaría a la liquidación inmediata. Habría un cambio muy dramático en los precios de varios valores, lo que sería bastante grave”, estimó.

Pichihua agregó también que lo anterior ocurriría porque las AFP suelen invertir a largo plazo, pero los retiros las obligan a “cortar” varias de esas proyecciones de manera brusca.