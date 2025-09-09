SBS sobre ingreso de “nuevos jugadores” al sistema de AFP: los siguientes pasos. (GOB.PE)
SBS sobre ingreso de “nuevos jugadores” al sistema de AFP: los siguientes pasos. (GOB.PE)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Londres.- Luego de una larga espera, la reforma del sistema de pensiones en Perú entró en vigencia con la publicación de su ley y reglamento, este último la semana pasada. Sin embargo, su total aplicación aún depende del trabajo que tendrá que hacer la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en los próximos meses.

TE PUEDE INTERESAR

BVL resalta nuevos índices del mercado en alianza con MSCI
Nuevo banco en Perú: BTG Pactual entraría a fase de prueba a inicio del 2026
Desde hoy subiría costo de créditos de consumo y tarjetas, ¿cuál es el punto de quiebre?
¿Todos “jalados”? Ni un proyecto de ley del Congreso pasó prueba de calidad regulatoria

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.