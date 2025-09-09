La Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam, resaltó la alianza estratégica con MSCI, proveedor líder mundial de índices, para la construcción, cálculo y mantenimiento de los principales índices del mercado peruano.

Desde el 1 de septiembre, como adelantó Gestión, se encuentra disponible la nueva familia de indicadores del mercado administrados por MSCI.

“Estos han sido diseñados bajo estándares internacionales con el objetivo de continuar brindando los más altos niveles de transparencia, consistencia y comparabilidad del mercado local”, mencionó la BVL.

El primer indicador es el MSCI nuam Peru General que refleja el comportamiento de las principales acciones listadas en la BVL, proporcionando una visión amplia del mercado de renta variable peruano. Actualmente cuenta con 30 constituyentes.

MSCI nuam Peru Select Capped 15%, por su parte, concentra las acciones de las compañías con mayor capitalización y liquidez, aplicando un límite de ponderación por emisor del 15% para asegurar diversificación y equilibrio. Hoy cuenta con 14 constituyentes.

Por último, está el MSCI nuam Peru Select, un nuevo índice que agrupa a las acciones más representativas por capitalización de mercado, pensado para ampliar las alternativas de referencia en la toma de decisiones de inversión. Cuenta también con 14 constituyentes.

“Con nuam, continuamos con la estrategia de contar con socios de primer nivel internacional en la provisión de índices que den visibilidad al mercado peruano. Estamos seguros que con esta alianza MSCI, el mercado local cuenta con un excelente foco para atraer más inversionistas locales y extranjeros”, señaló Miguel Ángel Zapatero, Gerente Corporativo de Clientes y Negocios de nuam.