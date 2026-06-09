A dos días de que comience la Copa Mundial de Fútbol 2026, con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, los dueños de los palcos del mítico estadio amenazan con impedir la inauguración.

En las últimas horas, los propietarios de palcos y plateas del Estadio Azteca —rebautizado como Estadio Ciudad de México— entregaron una notificación judicial para que se les permita ingresar con sus propios alimentos y bebidas al recinto deportivo.

Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), aseguró que el Grupo Ollamani —conglomerado mexicano propietario del Estadio Azteca— no acata las medidas cautelares emitidas por la justicia. En esa línea, exige dialogar con el empresario Emilio Azcárraga para que se reconozcan los derechos de los palcohabientes.

En las últimas horas se han ido habilitando las entradas online para que los propietarios de los palcos accedan a sus espacios, mas la disputa ahora reside en que se les deje ingresar con sus alimentos y bebidas; y que también respeten sus espacios de estacionamiento asignados.

Vista del palco del estadio Azteca. Propietarios aguardan que se les permita ingresar sus bebidas y alimentos. Foto: referencial EFE / José Méndez

“Hoy le hago un llamado de caballeros para que nos sentemos a platicar. Y si no, estamos dispuestos inclusive a movilizar gente para que no se lleve a cabo el primer juego del mundial”, dijo a Órbita Deportiva. Ruano aseguró tener el respaldo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de transportistas.

Cabe recordar que el conflicto entre los propietarios de palcos y el Grupo Ollamani se dio porque los consumidores tienen hasta 2065 acceso gratuito a todos los eventos que se realicen en el Estadio Azteca; pero la FIFA apuntó a un control absoluto de las localidades para el Mundial 2026.

Al respecto, la justicia falló a favor de los palcohabientes y ordenó que accedan libremente a sus espacios para los partidos de fútbol en el Mundial e incluso pueden rentarlos o comercializarlos sin impedimentos.

No obstante, los propietarios advierten que los boletos que están recibiendo no pueden revenderse, por lo que también piden que se corrija ese punto.