La empresa inmobiliaria usa tecnología, inteligencia artificial y la reinversión de sus utilidades para pasar de tres a seis proyectos este año y seguir creciendo. Foto: Difusión.
La empresa inmobiliaria usa tecnología, inteligencia artificial y la reinversión de sus utilidades para pasar de tres a seis proyectos este año y seguir creciendo. Foto: Difusión.
Redaccion Empresas G
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El mercado inmobiliario peruano mantiene una demanda sostenida de vivienda, sobre todo en zonas cerca de universidades, trabajos y servicios. Por eso, las empresas del sector tienen el reto de crecer sin perder eficiencia ni calidad. Para lograrlo, está haciendo cambios internos para prepararse y expandirse en los próximos años.

Con más de 13 años de trayectoria en el desarrollo de edificios multifamiliares, la empresa pasó de hacer un proyecto a planear seis, a la vez, para este año. La meta es seguir aumentando esa cantidad con una organización más fuerte. “Nos estamos preparando para ser una corporación que soporte ese crecimiento y nos permita seguir desarrollando nuevos proyectos”, explica Sonia Altuna, gerenta general de Maxx Grupo Inmobiliario.

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Profesionalización para sostener el crecimiento

Para lograrlo, la empresa está reinventando su forma de organizarse, estructurando sus áreas internas y usando nuevas herramientas tecnológicas. Gracias a la y a la automatización de procesos, se optimiza la captación de clientes y amplia su alcance a más lugares en provincias y en Lima.

Además, la compañía capacitó a sus equipos de ventas y y contrató a profesionales especializados en proyectos y tecnología. Estos cambios buscan que el negocio crezca sin dejar de ser eficiente. “Estamos invirtiendo en programas con inteligencia artificial y en formar equipos especializados para afrontar esta nueva etapa”, dice Altuna.

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Nuevos proyectos para una nueva etapa

La expansión también está respaldada por el desempeño comercial de la empresa. Durante el primer trimestre del año, MAXX Grupo Inmobiliario registró ventas por S/25 millones y proyecta alcanzar alrededor de S/33 millones en los siguientes meses, resultado que ha motivado a los socios a reinvertir las utilidades para adquirir nuevos terrenos y ampliar su portafolio inmobiliario. Hoy en día, la empresa trabaja en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores, enfocándose en nuevos .

La empresa señala que la disponibilidad de terrenos estratégicamente ubicados será un factor clave para cumplir sus metas de crecimiento. “Las utilidades se usan con fines de hacer crecer la corporación”, finaliza Altuna. Con esta estrategia, Maxx Grupo Inmobiliario busca fortalecer su capacidad para desarrollar nuevos proyectos y responder a la demanda de vivienda en Lima.

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