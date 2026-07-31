El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana muestra un escenario de mayor estabilidad y un riesgo de paralización prácticamente inexistente. Un estudio del equipo de Estudios Geoanalíticos de Equifax reveló que el 48% de los 757 proyectos monitoreados ya está listo para entrega, mientras solo dos desarrollos permanecen paralizados, equivalente al 0.3% del total.

En total, 361 proyectos conforman el stock de entrega inmediata, posicionándose como la mayor porción de la oferta residencial en la capital. A ello se suman 190 proyectos (25%) que continúan en construcción y 204 (27%) que permanecen en etapa de plano, lo que evidencia una cartera de desarrollos que seguirá incorporando nuevas viviendas al mercado en los próximos años.

La distribución de los proyectos refleja un mercado con distintos niveles de avance, donde la oferta disponible convive con nuevos desarrollos que continúan su ejecución. Para Equifax, este comportamiento permite identificar tanto el stock de viviendas listo para ser ocupado como la oferta que se incorporará progresivamente conforme culminen las obras actualmente en marcha.

Más de la mitad de la oferta inmobiliaria en Lima Metropolitana aún se encuentra entre las etapas de construcción y venta en plano. (Foto: Andina)

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Lima Oeste mantiene el liderazgo del desarrollo inmobiliario

A nivel geográfico, Lima Oeste mantiene el liderazgo del desarrollo inmobiliario en Lima Metropolitana. Esta zona concentra el 84.2% de los proyectos en construcción, el 76% de la oferta en plano y el 81% de los proyectos listos para entrega, consolidándose como el principal polo tanto de la oferta actual como de los futuros desarrollos residenciales.

El dinamismo de este clúster se explica principalmente por la actividad registrada en Miraflores, que reúne 34 proyectos en construcción, 39 en plano y 45 listos para entrega; Santiago de Surco, con 20 proyectos en construcción, 10 en plano y 51 de entrega inmediata; y San Miguel, donde se contabilizan 16 proyectos en construcción, 25 en plano y 30 listos para entrega, además de uno de los dos proyectos paralizados identificados en la capital.

Fuera de Lima Oeste, Lima Centro se consolida como el segundo foco del mercado residencial. Este clúster concentra el 12% de los proyectos en plano y el 8% tanto de los desarrollos en construcción como de aquellos listos para entrega. En esta zona destacan Cercado de Lima, con 10 proyectos en construcción, 14 en plano y 11 listos para entrega, y La Victoria, con cuatro proyectos en construcción, seis en plano y 11 de entrega inmediata.

Miraflores lidera el número de proyectos inmobiliarios en construcción y en venta en plano dentro de Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

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Por su parte, Lima Norte mantiene una participación constante en la actividad inmobiliaria al concentrar el 3.7% de las construcciones activas, además del 3% de la oferta en plano y 3% de los proyectos listos para entrega. En este clúster resaltan Comas, con seis proyectos en construcción, y San Martín de Porres, con dos proyectos en plano y tres de entrega inmediata.

Carolina Arias Andrade, gerente de Data & Analytics de Equifax, señaló que la coexistencia de proyectos en entrega inmediata, en construcción y en plano muestra un mercado con diferentes ritmos de desarrollo, donde existe una oferta disponible para ser ocupada y, al mismo tiempo, una cartera de proyectos que continuará abasteciendo el mercado residencial durante los próximos años.

Asimismo, indicó que el seguimiento del estado de avance de los proyectos permite conocer la evolución del mercado inmobiliario más allá de la geolocalización, facilitando la evaluación de riesgos, el monitoreo de la oferta residencial y la identificación de oportunidades para desarrolladores y entidades financieras en Lima Metropolitana.

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