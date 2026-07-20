La llegada de nuevos proyectos inmobiliarios incrementa la demanda de servicios de proximidad y abre oportunidades para pequeños emprendedores en distintos distritos de Lima. Foto: Andina/referencial.
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Giancarlos Torres
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El auge inmobiliario en Lima está generando un efecto que va mucho más allá de la venta de departamentos. Cada nuevo proyecto residencial no solo incorpora cientos de nuevos vecinos a un distrito, sino que también se ha convertido en una señal estratégica para empresas, franquicias e inversionistas que buscan identificar dónde estará la próxima oportunidad de negocio.

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