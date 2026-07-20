En un contexto en el que el desarrollo vertical continúa expandiéndose en distritos tradicionales y emergentes, el sector empresarial ha comenzado a mirar el mercado inmobiliario como un indicador adelantado de demanda.

“Hoy las empresas no buscan únicamente dónde hay población, sino dónde habrá crecimiento”, afirma Lucy Mier y Terán, presidenta del Sector Bienes Raíces de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Según explica, el desarrollo inmobiliario se ha convertido en una variable clave para anticipar la demanda futura y reducir el riesgo de inversión.

El edificio como señal de inversión

Para las empresas que evalúan expandirse o franquiciar operaciones, la construcción de nuevos proyectos residenciales representa mucho más que un aumento de habitantes.

Mier y Terán sostiene que las compañías analizan factores como el crecimiento poblacional, el poder adquisitivo de los residentes, la conectividad, el flujo peatonal y vehicular, la competencia existente, la seguridad y el potencial de valorización de la zona .

“Hoy las empresas no buscan únicamente dónde hay población, sino dónde habrá crecimiento”, afirma a Gestión.

En esa misma línea, Pedro Sevilla Almeida, director de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN, señala que uno de los principales indicadores para anticipar oportunidades comerciales es la cantidad de proyectos inmobiliarios y licencias aprobadas en una determinada zona.

La llegada de nuevos proyectos inmobiliarios incrementa la demanda de servicios de proximidad y abre oportunidades para pequeños emprendedores en distintos distritos de Lima. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.

“Cuando una zona concentra varios proyectos residenciales, es posible estimar cuántas nuevas familias llegarán en los siguientes años”, explica.

Otro elemento relevante es la velocidad de venta de los inmuebles. Si las unidades se comercializan rápidamente, indica que existe una demanda sostenida por vivir en ese distrito, lo que incrementa el atractivo para nuevas inversiones comerciales.

A ello se suman las inversiones públicas y privadas en infraestructura, como nuevas vías, colegios, hospitales o centros comerciales, capaces de acelerar la consolidación urbana.

El comercio evoluciona junto con la vivienda

Los especialistas coinciden en que el desarrollo comercial suele seguir un patrón relativamente predecible.

En una primera etapa, cuando comienza a consolidarse una masa crítica de viviendas ocupadas, aparecen negocios de conveniencia y servicios básicos, como bodegas, farmacias, cafeterías, lavanderías, ferreterías y restaurantes de formato sencillo.

Posteriormente, conforme se mantiene el crecimiento residencial y se incrementa el valor del suelo, ingresan supermercados, bancos, gimnasios, centros médicos y colegios.

Finalmente, cuando la población se consolida, mejora la infraestructura y aumenta el poder adquisitivo, llegan franquicias, grandes cadenas, clínicas privadas, centros comerciales y propuestas de entretenimiento.

“El desarrollo residencial actúa como el principal detonante del crecimiento comercial”, sostiene Mier y Terán. Este proceso, añade, genera un círculo virtuoso entre valorización inmobiliaria, inversión privada y dinamización económica.

Pedro Sevilla afirma que la densificación residencial incrementa la concentración de consumidores en un área determinada, haciendo económicamente viable servicios que antes no tenían suficiente demanda.

El especialista pone como ejemplo el caso de Santa Beatriz, donde inicialmente surgieron bodegas, farmacias y lavanderías, para posteriormente dar paso a cafeterías especializadas, coworkings, gimnasios y centros de belleza.

Bodegas, cafeterías, lavanderías, gimnasios y negocios para mascotas suelen ser los primeros beneficiados cuando un edificio residencial comienza a ser habitado. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.

Qué negocios tienen mayor potencial

La llegada de nuevos residentes genera oportunidades inmediatas para diversos sectores.

Israel Ubierna, gerente comercial de Tale Inmobiliaria, señala que los primeros rubros en beneficiarse son aquellos vinculados al consumo cotidiano: minimarkets, restaurantes, cafeterías, farmacias, lavanderías, gimnasios, delivery y servicios para el hogar .

Sin embargo, advierte que no todas las zonas responden a la misma lógica comercial.

“Los proyectos familiares suelen demandar servicios educativos, recreativos y de conveniencia; mientras que los orientados a jóvenes profesionales activan más cafeterías, gimnasios, coworkings o servicios de delivery”, explica.

Pedro Sevilla coincide en que el perfil socioeconómico de los futuros residentes es uno de los principales factores que debe evaluar un inversionista. Mientras los nuevos desarrollos en distritos como Miraflores suelen atraer a jóvenes profesionales y hogares pequeños, impulsando la demanda por coworkings y servicios de conveniencia, proyectos orientados a familias generan oportunidades en educación, salud, supermercados y servicios vinculados al hogar.

Para los especialistas, identificar las brechas de oferta resulta tan importante como analizar la cantidad de viviendas que ingresarán al mercado. Si una zona incorpora nuevos habitantes, pero aún cuenta con pocos restaurantes, gimnasios o guarderías, puede existir una oportunidad para posicionarse antes que la competencia.

Asimismo, el crecimiento de la denominada economía “pet friendly” abre oportunidades para servicios especializados dirigidos a mascotas.

Nichos para empresarios e inversionistas

Más allá de los formatos tradicionales, el crecimiento de los edificios multifamiliares también está impulsando modelos de negocio especializados , impulsados por cambios en los hábitos de consumo.

Alexis López, jefe académico de Negocios e Innovación de Toulouse Lautrec, sostiene que la reducción del tamaño promedio de los departamentos y la creciente búsqueda de conveniencia están generando nuevas oportunidades empresariales.

Asimismo, identifica tendencias de consumo asociadas a los nuevos residentes —principalmente millennials y generación Z— que podrían generar oportunidades en los próximos años.

Destacan negocios vinculados al self-storage o mini almacenes, lavanderías bajo suscripción, alimentación saludable lista para consumir, entrenamiento personalizado, organización de espacios reducidos, reciclaje residencial y mantenimiento de dispositivos para hogares inteligentes.

El especialista señala que la principal ventaja radica en la hiperproximidad: la concentración de cientos de potenciales clientes en pocos metros reduce significativamente los costos de captación y facilita la fidelización.

“La oportunidad está en identificar necesidades insatisfechas antes que la competencia y validar el mercado antes de invertir”, sostiene.

Las zonas que concentran las oportunidades

El mapa comercial de Lima continúa transformándose. De acuerdo con la CCL, Lima Moderna —particularmente Jesús María, Magdalena, San Miguel y Surquillo— seguirá concentrando oportunidades gracias a su conectividad, demanda de alquileres y perfil de consumidores de ingresos medios y altos.

También destacan distritos de Lima Este, como Ate y Santa Anita; zonas de Lima Norte, como Los Olivos e Independencia; así como Chorrillos y el Callao, impulsado por el desarrollo logístico vinculado al Puerto de Chancay y el aeropuerto.

Sevilla coincide en que las mejores oportunidades suelen encontrarse en zonas de transición, donde la población crece más rápido que la oferta comercial existente.

“Ahí es donde los inversionistas pueden identificar necesidades insatisfechas y posicionarse antes de que el mercado alcance un mayor nivel de madurez”, afirma.

Para los especialistas, la principal lección es que en el mercado actual, el éxito no depende únicamente de elegir una buena ubicación. La clave está en anticiparse al crecimiento urbano y llegar antes de que el mercado se sature.