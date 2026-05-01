Proyectos inmobiliarios. (Imagen: Andina)
Proyectos inmobiliarios. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Congreso de la República aprobó una ley propuesta por la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), que fortalece el rol del revisor urbano con el fin de modernizar la evaluación de proyectos inmobiliarios y agilizar la ejecución de viviendas en el país.

La medida corresponde al ,, que modifica la Ley 29090, el cual plantea ordenar y hacer más transparente el proceso de revisión de proyectos de habilitación urbana y edificación.

Asimismo, la norma redefine funciones y encarga al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros del Perú la responsabilidad de capacitar, certificar, registrar, supervisar y sancionar a los revisores urbanos. De este modo, se apunta a que el control recaiga en instancias especializadas, lo que podría contribuir a mejorar la calidad de las evaluaciones técnicas.

LEA TAMBIÉN: Miraflores será foco de Llosa Edificaciones con tres proyectos por hasta US$ 40 millones

Nuevo órgano

Como parte de estos cambios, también se crea el Órgano Técnico Revisor (OTR), una instancia autónoma integrada por cinco miembros elegidos por concurso público. En adelante, este órgano funcionará como última instancia administrativa, encargada de revisar los informes emitidos, validar su contenido o, de ser el caso, declarar su nulidad.

En conjunto, estas medidas buscan hacer más ágiles los trámites para obtener licencias de construcción, reduciendo la carga administrativa en las municipalidades y brindando mayor previsibilidad a los proyectos inmobiliarios.

Por otro lado, la ley establece que los revisores urbanos asumirán responsabilidad civil y penal en caso de causar perjuicios por dolo o negligencia, lo que incluye posibles sanciones como la inhabilitación permanente en casos graves.

De esta manera, la iniciativa recibió respaldo en el Congreso. Primero fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Construcción el 29 de abril del 2025 y, posteriormente, el Pleno la ratificó el pasado 30 de abril con 75 votos a favor.

TE PUEDE INTERESAR

Chiclayo e Ica en la mira de Menorca para nuevos proyectos inmobiliarios
Breña y Cercado de Lima concentran nuevos proyectos inmobiliarios de Albamar para el 2026
Andino y Mobiliare sellan alianza para desarrollar proyectos inmobiliarios logísticos en el Callao

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.