El Congreso de la República aprobó una ley propuesta por la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (Avanza País), que fortalece el rol del revisor urbano con el fin de modernizar la evaluación de proyectos inmobiliarios y agilizar la ejecución de viviendas en el país.

La medida corresponde al Proyecto de Ley 10405/2024-CR,, que modifica la Ley 29090, el cual plantea ordenar y hacer más transparente el proceso de revisión de proyectos de habilitación urbana y edificación.

Entre los principales cambios, se dispone que los revisores urbanos accedan al cargo mediante concurso público de méritos, con lo cual se eliminan las designaciones discrecionales y se prioriza la capacidad profesional.

Asimismo, la norma redefine funciones y encarga al Colegio de Arquitectos y al Colegio de Ingenieros del Perú la responsabilidad de capacitar, certificar, registrar, supervisar y sancionar a los revisores urbanos. De este modo, se apunta a que el control recaiga en instancias especializadas, lo que podría contribuir a mejorar la calidad de las evaluaciones técnicas.

Nuevo órgano

Como parte de estos cambios, también se crea el Órgano Técnico Revisor (OTR), una instancia autónoma integrada por cinco miembros elegidos por concurso público. En adelante, este órgano funcionará como última instancia administrativa, encargada de revisar los informes emitidos, validar su contenido o, de ser el caso, declarar su nulidad.

En conjunto, estas medidas buscan hacer más ágiles los trámites para obtener licencias de construcción, reduciendo la carga administrativa en las municipalidades y brindando mayor previsibilidad a los proyectos inmobiliarios.

Por otro lado, la ley establece que los revisores urbanos asumirán responsabilidad civil y penal en caso de causar perjuicios por dolo o negligencia, lo que incluye posibles sanciones como la inhabilitación permanente en casos graves.

De esta manera, la iniciativa recibió respaldo en el Congreso. Primero fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Vivienda y Construcción el 29 de abril del 2025 y, posteriormente, el Pleno la ratificó el pasado 30 de abril con 75 votos a favor.