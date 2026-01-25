Manuel De La Barrera, gerente central comercial de Menorca Inversiones, señaló que la inmobiliaria cerró el 2025 con una colocación superior a los 2,400 unidades en sus distintos proyectos, lo que significó un crecimiento de casi 20% frente al año anterior.

“El año pasado concretamos cuatro lanzamientos clave. En condominios de playa, lanzamos El Carbón en Pucusana; además, ingresamos por primera vez al casco urbano de Lima con Villa San Antonio de Chorrillos, un proyecto de lotes con casas. A ello se sumó el lanzamiento de San Antonio Chiclayo 3, y de Praderas El Olivar 3 en Pisco, un proyecto de vivienda social cuyo lanzamiento se adelantó tras la rápida venta de la etapa anterior”, señaló.

Este resultado se sustenta en un portafolio que actualmente comprende 22 proyectos activos. De ese total, el 40% se concentra en Lima y el 60% en provincias. “Los proyectos de habilitación urbana, a través de Menorca Verde, representan cerca del 50% de la facturación de la compañía, mientras que el otro 50% proviene de condominios de playa, casas de campo y vivienda social”, afirmó.

Manuel De La Barrera, gerente central comercial de Menorca Inversiones.

Menorca impulsa habilitación urbana con nuevos proyectos en 2026

En enero de este año Menorca incorporó un nuevo desarrollo en la parte alta de Mala (Lima): el proyecto Mirador de San Antonio, orientado al segmento de casas de campo. Además en lo que resta del 2026, ya planea lanzar cuatro nuevos proyectos—en su mayoría vinculados a Menorca Verde— tanto en Lima como en provincias, con una inversión total de hasta US$ 20 millones.

“Es una inversión que se destinará al desarrollo de habilitación urbana y a las obras comunes que debemos ejecutar en los proyectos activos”, precisó el ejecutivo, quien agregó que también cuenta con otros cuatro proyectos en cartera, actualmente en etapa de análisis.

Consultado sobre la ubicación de estos desarrollos, el vocero de Menorca indicó que se mantendrán en zonas donde la empresa ya tiene presencia. “Tenemos oportunidades en plazas donde la marca ya está consolidada, como Chiclayo e Ica. Nuestra operación sigue concentrada en la franja costera, donde aún vemos margen de desarrollo”, explicó.

Si bien la estrategia prioriza mercados consolidados, la empresa no descarta evaluar nuevas zonas con potencial de desarrollo urbano. En ese contexto, Chancay se encuentra bajo análisis. “Estamos evaluando alternativas en Chancay, impulsadas por el desarrollo del megapuerto. A pesar del alza en el precio del suelo, aún vemos oportunidades para proyectos a precios competitivos, aunque por ahora no hay nada cerrado”, anotó.

Con este escenario, la expectativa de Menorca para el presente año es colocar cerca de 3,000 unidades y registrar un crecimiento de alrededor de 25% en su facturación. “Este año estamos creciendo cerca de 20% en nuevos proyectos y, sobre todo, buscamos seguir consolidándonos en las zonas donde ya operamos. Parte de la estrategia es continuar evaluando áreas atractivas, entre ellas el sur chico”, apuntó.

DATOS CLAVES.

Proyectos activos. Menorca desarrolla proyectos de habilitación urbana en Alto Piura, así como proyectos de vivienda social y venta de lotes en Chiclayo, y condominios de playa en Arequipa. A ello se suman desarrollos en Ica y Pisco. En Lima, tiene presencia en Carabayllo, Pachacámac, Cieneguilla, Chilca, Punta Rocas y Punta Hermosa, además de los recientes proyectos en Chorrillos, Pucusana y Mala.

Menorca desarrolla proyectos de habilitación urbana en Alto Piura, así como proyectos de vivienda social y venta de lotes en Chiclayo, y condominios de playa en Arequipa. A ello se suman desarrollos en Ica y Pisco. En Lima, tiene presencia en Carabayllo, Pachacámac, Cieneguilla, Chilca, Punta Rocas y Punta Hermosa, además de los recientes proyectos en Chorrillos, Pucusana y Mala. Categorías. Menorca opera a través de tres líneas de negocio. La primera es Menorca Verde, especializada en proyectos de habilitación urbana ubicados en los alrededores de las ciudades. La segunda es Edition, que agrupa desarrollos residenciales que combinan lotes y casas, así como condominios de playa. El tercer eje es Collection, enfocado en condominios de lujo.