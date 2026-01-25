La inmobiliaria cerró el 2025 con una colocación superior a los 2,400 unidades en sus distintos proyectos. (Foto: Menorca Inversiones)
La inmobiliaria cerró el 2025 con una colocación superior a los 2,400 unidades en sus distintos proyectos. (Foto: Menorca Inversiones)
Menorca Inversiones cerró el último año con un mayor ritmo de colocaciones, apoyada en un portafolio diversificado entre Lima y provincias y en el peso creciente de su línea de habilitación urbana. La empresa familiar viene ajustando su estrategia hacia mercados donde ya tiene presencia, mientras evalúa nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo urbano en la franja costera, en un contexto de expansión gradual de proyectos y reorganización de su cartera para los próximos años.

