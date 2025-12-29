Imagen referencial de la zona industria y logística de MacrOpolis, ubicado en el distrito de Lurín, al sur de Lima Metropolitana.

¿Cuál es el balance del 2025?

Un año potente. Aún no termina y seguimos con una buena dinámica de ventas, leads y prospectos de lotes industriales. Nosotros teníamos una meta de colocar 100,000 m2 por año, pero estamos cerrando el 2025 con ventas por 130,000 m2.

¿Son nuevas empresas o son compañías que están ampliando sus operaciones?

Son nuevas empresas e industrias. Hay empresas que por años han operado en la Av. Argentina, o en distritos como Ate y Chorrillos y que se están mudando a Lurín.

Hasta mediados del año reportaron que tenían 300 empresas en MacrOpolis, ¿sumaron más hasta diciembre?

Estaremos cerca a las 340 empresas. Hoy estamos desarrollando mucho nuestra etapa 3 que es un condominio industrial con lotes de entre 500, 1.000 y 3,000 metros cuadrados, y que están enfocados en mediana y pequeña empresa que buscan mudarse a un ecosistema con facilidades.

¿Hay algún porcentaje de empresa que esté llegando a Lurín pensando en convertir su fábrica en hub regional?

No tengo un porcentaje, pero hay muchas empresas que están habilitando sus industrias y negocios ante la dinámica que se genera por la presencia de empresas como Molitalia, Saga Falabella, Ransa, Aceros Arequipa, entre otros, que están en la zona. De hecho, hay muchas empresas que están entrando porque buscan ser proveedores o empresas que complementen la industria existente. Por ejemplo, hay una empresa de camiones madrinas para trasladar vehículos de Divemotor al Callao. Ese es el ecosistema industrial que se está creando.

Perspectivas hacia el 2026

Jorge Gagliardo, vicepresidente de la División de Desarrollo Industrial de Grupo Centenario. Fotos: Joel Alonzo/GEC

Según el panorama positivo que están estimando, ¿cuál es la proyección de crecimiento para el 2026?

Este año hemos cerrado con un crecimiento de al menos 15% en ventas, que representan los 130,000 m2; para el 2026 esperamos llegar a los 150,000 m2 gracias al mayor dinamismo de nuestro producto estrella: condominios industriales, que aporta un 40% al negocio total de MacrOpolis, seguido de los macrolotes de entre 5,000 y 10,000 m2, que representa el 35%. (Nota: sus otros dos negocios son ‘stand alone’ enfocado en grandes corporaciones y lotes rústicos)

¿Cuánto invertirán en 2026?

Para desarrollar las etapas 4 y 5 del condominio industrial vamos a destinar un monto cercano a los S/ 38 millones.

¿Empresas de qué sectores están atrayendo?

Retail, consumo masivo, industria, tenemos muchas empresas dedicadas a la minería. Una de las empresas que ha comprado lotes es un productor peruano de perfumes, no puedo decir el nombre, pero es un emprendedor que ha decidido instalar su fábrica en el condominio industrial que tenemos en Lurín.

Hay otras zonas industriales en Chilca, hay mucho movimiento en Cañete y Chincha, además, se adjudicó el parque industria del Ancón, ¿cómo mantendrán atractiva su oferta?

Básicamente nuestro desarrollo ha tenido un impacto directo en consolidar al distrito de Lurín como un centro logístico, con infraestructura vial, con impacto inmobiliario, generando convivencia entre las zonificaciones existentes.

Respecto al precio del metro cuadrado, ¿variará en 2026?

Estamos enfocados en brindar precios competitivos a nuestros clientes o financiamientos accesibles.

¿A cuántos minutos está MacrOpolis de zonas clave como puertos o aeropuertos?

Dependerá mucho de la empresa, estamos a 45 minutos del centro de Lima, por la Panamericana Sur. Tenemos muchas empresas que tienen almacenes en Lurín para luego llegar al Centro de Lima, otros quieren conectar con su punto final que está en Arequipa, son diferentes casos.

Nuevo negocio

¿Y hacia el mediano plazo anunciarán un nuevo proyecto?

El grupo Centenario continuará realizando inversiones en infraestructura y ampliará su propuesta de valor. Hace poco hemos firmado un acuerdo con el grupo Campos, un holding español, que será nuestro socio para desarrollar un nuevo negocio, el de condominios logísticos en Lurín.

Es una nueva línea de negocio que responde a la demanda creciente por infraestructura flexible que necesitan los parques industriales y logístico.

¿El acuerdo involucra inversión conjunta?

Si. Es un monto de inversión que aún no puedo revelar, pero se destinará, en una primera etapa, a desarrollar un condominio logístico de más de 200,000 m2 en MacrOpolis sur. La obra se desarrollará todo el 2026 y lo lanzaríamos hacia el segundo trimestre del 2027.

¿Cuántas empresas podría albergar?

No sabemos con exactitud porque podría venir una empresa que tome 8 o 10 hectáreas. Hoy la demanda por condominios logísticos está tan fuerte en Lima que sería arriesgado dar una cifra. Nosotros, en total, tenemos más de 1,740 hectáreas en todo MacrOpolis Sur, es decir, tenemos tierras para seguir desarrollando y seguir potenciando la zona de Lurín.

¿Sus siguientes fases de desarrollo también contempla nuevas alianzas u otros socios?

Empezamos ejecutando inversiones solos, y ahora hemos incluido una inversión en sociedad. Dentro de nuestro plan en el negocio de bodegaje estamos abiertos a revisar opciones y hacer sociedades estratégicas.

Sobre MacrOpolis

MacrOpolus ha sido denominada la ciudad industrial más grande del Perú y es desarrollada por el grupo Centenario. La importancia de esta zona logística y de lotes industriales ha derivado a que la compañía formalice este año la creación de su división especializada de Desarrollo Industrial.