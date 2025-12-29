MacrOpolis Sur cuenta en total con más de 1,740 hectáreas. Su proyección inicial era colocar 10 hectáreas al año, pero están superando esa meta. Foto: imagen referencial de MacrOpolis.
A poco más de diez minutos del puente Arica, en Lima Sur, se extiende una de las mayores concentraciones industriales del país. Allí conviven plantas de producción como la de Tiyapuy —la marca de snacks de Carlos Añaños—, grandes centros como Ransa y operaciones de compañías como Molitalia y Saga Falabella. Todo ello forma parte de MacrOpolis, el parque industrial del Grupo Centenario, que recientemente selló una alianza con el holding español Grupo Campos para incursionar en un nuevo negocio a partir de 2027. Los detalles en esta entrevista a Jorge Gagliardo, vicepresidente de Desarrollo Industrial del grupo, quien además no descarta sumar nuevas asociaciones.

