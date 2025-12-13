La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) realizó, tras varios años finalmente, la adjudicación de la buena pro del Proyecto Parque Industrial de Ancón, la tarde de este viernes 12 de diciembre.

Como se anunció previamente, la iniciativa demandará una inversión de US$ 1,261.34 millones y contempla la creación de un polo industrial moderno de 1,338 hectáreas con el fin de que se instalen en esa área empresas industriales y logísticas de diversas escalas.

A esta instancia de análisis llegaron tres consorcios postores con propuestas técnicas válidas. Realizada la evaluación, se anunció la adjudicación del proyecto en favor del Consorcio Junefield Ancon Industrial Park, integrado por dos empresas: Junefield Holdings Limited y Loudi Engineering & Construction .

El precio total ofertado por el terreno ascendió a los US$ 180′580,000.

“Nos sentimos honrados de ganar este concurso. Nuestro grupo ha tenido mucho desarrollo en el área inmobiliaria en China. Acá en Perú nuestra inversión está, en su mayoría, en el área minera. Para nosotros es importante expandir nuestras inversiones a esta área industrial”, señaló el portavoz de este consorcio.

En el proceso también participaron: el Consorcio PIA, integrado por Intercorp Perú LTD, Urbi Proyectos SAC, Domus Hogares del Norte SAC e Indupark SAC, cuya oferta ascendió a los S/ 136′499,021.

El otro postor cuya propuesta técnica fue validada fue el Consorcio DC Infraestructura Integral & Desarrollo, conformado por Desarrollo Inmobiliario Marverde SAC, D&C Inmobiliaria SAC y Ecopacking Clamshells SA. Su oferta fue por S/ 107′727,168.

Un cuarto postor fue el Consorcio Parque Industrial Ancón, conformado por Guangdong Yuesheng Construction Engineering, Group CO y FLK Global Trading Perú SAC. Ofertaron S/ 67,418,000.

“Este será el primer puerto seco del Perú, un gran hub comercial y logístico que podrá conectarse directamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y con dos de los puertos más importantes de América Latina: Chancay y el Callao”, destacó el director ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

Concurso para el Parque Industrial Ancón. | Captura YouTube ProInversión

Desde la agencia también valoraron que más de 400,000 personas se verán beneficiadas con esta infraestructura moderna que permitirá agilizar despachos aduaneros, almacenamiento, consolidación de mercancías y operaciones comerciales para toda la zona norte de la capital.

Agregaron que este proyecto albergará a más de 200 empresas, organizadas en una red que dinamizará las exportaciones, el movimiento de carga y la actividad productiva del país. “El diseño de este gran proyecto permitirá la creación de más de 120,000 nuevos puestos de trabajo”, aseguró el Ministro de la Producción, César Quispe

Las claves del desarrollo del proyecto

La iniciativa promovida bajo la modalidad de Proyectos en Activos (PA) -y estructurado para ser transferido al sector privado a través de un contrato de compra venta del terreno- se entregará a la empresa privada por un plazo de 22 años. Al tratarse de un PA, será la empresa a su cargo quien asuma el 100% de los riesgos en la inversión.

Según indicaron previamente, el postor suscribirá los contratos correspondientes para realizar el diseño, financiamiento, construcción, habilitación urbana, promoción, administración, operación y mantenimiento del Parque Industrial de Ancón.

El contrato propone una compraventa del terreno con un compromiso de inversión. Esto implica que se han dividido en cuatro bloques los años totales de inversión. En cada uno de los años, la empresa garantizará una cantidad mínima de hectáreas habilitadas para uso industrial, entre otros componentes.

Años de retrasos

Cabe recordar que, inicialmente el proyecto fue lanzado por el Poder Ejecutivo en enero del 2021 y se esperaba adjudicarse en el segundo trimestre del 2022, pero la buena pro se fue retrasando por cerca de cuatro años.

Durante este tiempo no solo cambió la fecha de adjudicación, sino también el monto de inversión. Al principio, se estableció que demandaría una inversión de US$ 650 millones, para el desarrollo de suelo industrial en tres fases, con compromisos de inversión en un horizonte de 16 años.

Luego, el monto de inversión requerida se elevó a US$ 762 millones. Ante esto, el proyecto se postergó debido a que los postores consideraban que los montos propuestos por el Estado no alcanzaban las expectativas por el incremento en los costos de los equipos y materiales de construcción, que superaban el gasto estimado originalmente.

Ante ello, las constantes postergaciones se indicó que se haría una revaluación del proyecto para incorporar algunas condiciones que mejoren el atractivo de la iniciativa.