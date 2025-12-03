Proinversión y la Cámara de Comercio Brasil-Perú coinciden en la necesidad de impulsar el proyecto de Hidrovía Amazónica como parte del eje norte de conexión con Brasil. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Si bien el megaproyecto del Tren Bioceánico no ha quedado olvidado, el enfoque ahora se pondría en destrabar un eje logístico más urgente con la Hidrovía Amazónica. Gestión hace una revisión a ambos proyectos.

