El modelo de "APP 5.0" arrancó con el Anillo Vial Periférico, el proyecto más grande adjudicado en los últimos 10 años en el Perú. (Fuente: MTC).
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

A poco más de un mes para que acabe el año, en ProInversión se preparan para culminar el 2025 con más proyectos adjudicados. Su objetivo, tal como ya habían adelantado a Gestión, es estar lo más cerca a los US$ 7,000 millones en inversiones promovidas.

