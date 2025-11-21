Luego de que Luis del Carpio, presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), anunciara que dicha institución asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto del tren de cercanías Lima - Chosica, este viernes se adelantó que la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) también será incluida en el proyecto como entidad técnica.

“Para lograr el consenso que permita llevar a cabo el proyecto, vamos a firmar un convenio cuatripartito para incluir a dos entidades técnicas: la ATU y ProInversión”, declaró en Andina el asesor de la dirección ejecutiva de ProInversión, Juan Suito Larrea.

Del Carpio dijo esta semana que el tren de cercanías que conectará Lima con Chosica busca mejorar la movilidad de pasajeros en la capital aprovechando vías existentes y planificando futuras expansiones. Según indicó, este proyecto se ejecutará por etapas -corto, mediano y largo plazo- con mejoras progresivas según la demanda y la capacidad técnica.

Interconexión con el Corredor Morado

Con relación al plazo más inmediato, Suito Larrea dijo que debido a que se deben realizar expropiaciones para avanzar con el desarrollo del proyecto, en una primera etapa el tren no llegaría desde Chosica hasta la estación Desamparados, ubicada en el Centro de Lima, sino solo hasta un punto de la ciudad que permita una interconexión con los corredores complementarios.

“En una primera etapa no (llegaría) directamente hasta Desamparados, sino hasta donde no haya problemas de expropiaciones y desde ese punto se vincularía con los corredores complementarios u otros servicios de transporte masivos. Hay varias alternativas que debemos estudiar”, señaló el asesor, quien destacó que se busca activar la ruta “lo más rápido” posible en beneficio de los usuarios.

“Por las conversaciones que he tenido con ATU, me dicen que no hay problemas de expropiación hasta la altura de la planta de la compañía Backus (en el distrito de Ate). Entonces, podemos hacer una conexión hasta ahí con un corredor complementario. Por ejemplo, el Morado, lo jalamos y el usuario puede complementar su viaje”, adelantó sobre esta alternativa que se sigue estudiando.

Actualmente, el Corredor Morado cuenta con cinco líneas que transportan a usuarios desde el este de Lima (San Juan de Lurigancho) hacia el Centro de Lima, San Isidro y Magdalena. Varias de estas rutas recorren la avenida Abancay que está ubicada a solo dos cuadras de la Estación Desamparados.

