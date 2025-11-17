Del Carpio comentó, respecto al material rodante que ya está en el país, que deberá someterse a mantenimiento para ser utilizado. Foto: MML.
Del Carpio comentó, respecto al material rodante que ya está en el país, que deberá someterse a mantenimiento para ser utilizado. Foto: MML.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Durante la edición número 38 de la Asamblea Anual de ALAMYS, el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, .

En esa línea, el titular de ProInversión anunció que su institución asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto del tren de cercanías que conectará Lima con Chosica, una iniciativa que avanza de la mano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

y busca mejorar la movilidad de pasajeros en la capital aprovechando vías existentes y planificando futuras expansiones.

LEA TAMBIÉN: ¿Cuándo operará el tren Lima–Chosica? esto estima el MTC

El convenio por firmarse

Según el máximo representante de ProInversión, las conversaciones entre el MTC y la MML están muy avanzadas y el convenio interinstitucional que permitirá iniciar la fase de planificación sería suscrito en los próximos días para iniciar la preparación técnica para las obras.

“Es un espacio donde prima la necesidad de la población de Lima que requiere mejorar su infraestructura”, afirmó Del Carpio. Indicó, además, que el tren de cercanías se ejecutará por etapas —corto, mediano y largo plazo— con mejoras progresivas según la demanda y la capacidad técnica.

La propuesta contempla, en una fase futura, la construcción de una vía férrea paralela exclusiva para pasajeros, además de pasos a nivel y otras intervenciones técnicas que requerirán más tiempo de ejecución.

LEA TAMBIÉN: Ositran: se podría aplicar fast track para tren Lima-Chosica

Los otros proyectos clave en movilidad que avanzarían

Durante su intervención en la asamblea de ALAMYS, el director ejecutivo de ProInversión ; y la ejecución de la Línea 2 del Metro, que pronto conectará Ate y Callao en 45 minutos con una inversión de US$ 5 mil millones.

Asimismo, resaltó el Anillo Vial Periférico, recientemente adjudicado, que integrará la ciudad con una autopista de 34.8 km y reducirá de manera significativa los tiempos de viaje.

Remarcó, además, y el Ferrocarril Lima–Barranca, que ampliarán la oferta de transporte masivo, integrarán corredores logísticos y mejorarán los tiempos de viaje para millones de ciudadanos. Estos proyectos forman parte de la nueva etapa de “APP 5.0″, liderada por ProInversión, un modelo que prioriza digitalización avanzada, innovación financiera y resiliencia para desarrollar infraestructura moderna y sostenible.

Del Carpio subrayó que el objetivo de ProInversión es acelerar inversiones que modernicen la infraestructura del país, reduzcan la congestión y acerquen oportunidades de desarrollo. “Un sistema de transporte eficiente es clave para mejorar la calidad de vida y la competitividad del Perú”, afirmó.

