Durante la edición número 38 de la Asamblea Anual de ALAMYS, el director ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, expuso los avances y perspectivas del país en materia de proyectos ferroviarios.

En esa línea, el titular de ProInversión anunció que su institución asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto del tren de cercanías que conectará Lima con Chosica, una iniciativa que avanza de la mano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Del Carpio dijo que el tramo donde pasaría el proyecto que impulsó el ex alcalde Rafael López Aliaga, forma parte de una propuesta mayor vinculada al Ferrocarril Central y busca mejorar la movilidad de pasajeros en la capital aprovechando vías existentes y planificando futuras expansiones.

El convenio por firmarse

Según el máximo representante de ProInversión, las conversaciones entre el MTC y la MML están muy avanzadas y el convenio interinstitucional que permitirá iniciar la fase de planificación sería suscrito en los próximos días para iniciar la preparación técnica para las obras.

“Es un espacio donde prima la necesidad de la población de Lima que requiere mejorar su infraestructura”, afirmó Del Carpio. Indicó, además, que el tren de cercanías se ejecutará por etapas —corto, mediano y largo plazo— con mejoras progresivas según la demanda y la capacidad técnica.

La propuesta contempla, en una fase futura, la construcción de una vía férrea paralela exclusiva para pasajeros, además de pasos a nivel y otras intervenciones técnicas que requerirán más tiempo de ejecución.

Respecto al material rodante ya existente en Lima, el director ejecutivo de ProInversión precisó que todo tren e infraestructura deberá someterse a mantenimiento que asegure el cumplimiento de estándares internacionales de seguridad para el transporte de pasajeros.

Los otros proyectos clave en movilidad que avanzarían

Durante su intervención en la asamblea de ALAMYS, el director ejecutivo de ProInversión también destacó que la entidad impulsa otros proyectos como la Línea 1, que el próximo año suscribirá un adelanto de inversiones por más de US$ 3,200 millones en beneficio de 3.73 millones de habitantes; y la ejecución de la Línea 2 del Metro, que pronto conectará Ate y Callao en 45 minutos con una inversión de US$ 5 mil millones.

Asimismo, resaltó el Anillo Vial Periférico, recientemente adjudicado, que integrará la ciudad con una autopista de 34.8 km y reducirá de manera significativa los tiempos de viaje.

Remarcó, además, el avance de iniciativas estratégicas como las futuras Líneas 3 y 4 del Metro y el Ferrocarril Lima–Barranca, que ampliarán la oferta de transporte masivo, integrarán corredores logísticos y mejorarán los tiempos de viaje para millones de ciudadanos. Estos proyectos forman parte de la nueva etapa de “APP 5.0″, liderada por ProInversión, un modelo que prioriza digitalización avanzada, innovación financiera y resiliencia para desarrollar infraestructura moderna y sostenible.

Del Carpio subrayó que el objetivo de ProInversión es acelerar inversiones que modernicen la infraestructura del país, reduzcan la congestión y acerquen oportunidades de desarrollo. “Un sistema de transporte eficiente es clave para mejorar la calidad de vida y la competitividad del Perú”, afirmó.