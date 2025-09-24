El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acudió la noche del martes a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para participar en una reunión de carácter urgente . La cita se perfilaba como un encuentro con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, y el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, aunque el burgomaestre evitó confirmar la agenda al ser abordado por la prensa.

Al ser consultado por Canal N, López Aliaga no quiso precisar si se trataba de una reunión con Sandoval ni si el tema central sería el tren Lima-Chosica, un proyecto largamente esperado por los vecinos del este de la capital.

Más temprano, el titular del MTC confirmó su participación al encuentro convocado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Vamos a tener la reunión, se va a llevar a cabo y, dentro del marco que siempre ha sostenido responsablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos a ser responsables con las propuestas. Vamos a hablar técnicamente como debe ser, con la cordialidad y la responsabilidad que el pueblo espera de sus autoridades”, señaló Sandoval.

El ministro agregó que lo fundamental son los temas de desarrollo y beneficio de la ciudadanía, dejando a un lado las discrepancias y diferencias. “Yo no siembro ofensa, cosecho la paz y la generosidad. Para mí, más allá de cualquier diferencia, están los temas superiores, que son el desarrollo del país y en beneficio de la población”, sostuvo.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó su participación en la reunión con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Foto: MTC.

La convocatoria tuvo como antecedente el mensaje publicado el pasado viernes por López Aliaga en su cuenta de X, en el que invitó al ministro Sandoval y al jefe del Gabinete, Eduardo Arana, a sostener un encuentro técnico con el objetivo de priorizar el bienestar de Lima Este.

En ese contexto, Sandoval expresó la posibilidad de llegar a consensos, pero subrayó la necesidad de actuar con apego a las normas y eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Se necesita hacer las cosas bien, usar los recursos del Estado correctamente y garantizar que, para que transite un tren, se haga todo de manera adecuada”, indicó.

Por su parte, el premier Eduardo Arana respaldó la convocatoria y aseguró que desde la PCM existe disposición para avanzar en el análisis de este proyecto ferroviario.