Alberto Rojas, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que denunciará a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ante la Fiscalía, Contraloría y el Congreso de la República por las presuntas falencias en las locomotoras y vagones destinados para la ruta Lima-Chosica.

Rojas indicó que las repaciones de los trenes donados implicaría un desembolso de 1.8 millones de dólares para que queden operativos.

El representamte del MTC presentó a la prensa el informe realizado por la empresa Rail Electrical Services, la misma que fue contratada por la propia Municipalidad de Lima para que elabore el plan operativo de reparación técnica respecto a dicho material rodante donado por la empresa estadounidense Caltrain.

“Existen brechas técnicas significativas en este material rodante a propósito las conclusiones del informe”, señaló.

“Aquí existen recursos públicos comprometidos y nosotros desde el MTC en aras de la transparencia estaremos cursando cartas a la Contraloría General de la República al Congreso de la República al Ministerio Público y a las autoridades competentes para que puedan determinar la responsabilidad que hubiera a lugar, tanto en el ámbito administrativo, civil como penal”, señaló a la prensa.

¿Qué problemas presentan los trenes donados a la MML?

Fallas detectadas:

- Vagones no reparables.

- Reconstrucción completa de motores.

- Fuga de aceite y problemas de drenaje.

- Bloqueo de motores.

- Fallas en el turbo.

- Ausencia de puertas y ventanas.

- Falta de repuestos.

CONCLUSIONES

- Alta criticidad de varios trenes y vagones.

- Reparaciones por más de 1.8 millones de dólares.

- Dificultades para acciones de mantenimiento correctivo o preventiva.

- Ampliación de via férrea existente.

- Mayor inversión en Ingeniería Inversa (desmontaje).