Ese total es el que compone la cartera de trenes que el MTC está intentando perfilar para los próximos años. Varios de ellos darían pasos adelante antes que acabe el 2025, según información que la misma cartera remitió a Gestión, vía su área de prensa y por Transparencia.

Expertos saludan la intención del ministerio, pero advierten que aún hay bastantes preguntas pendientes por resolver para hacerlos viables. Se trata de un objetivo ambicioso, donde a pesar de no formar parte del grupo de 10, el Tren Lima-Chosica sería el primer gran reto a resolver.

Hitos por cumplir en 2025 y 2026

Al cierre de este año, los trenes del MTC registrarían, si todo sale bien, varias novedades. El Ferrocarril Hidroeléctrica Quillambamba, que llegará al distrito de Machu Picchu, realizaría una segunda convocatoria simplificada para su estudio de perfil antes que acabe julio, luego de que un primer llamado quedara desierto en diciembre.

Otros tres iniciarían el mismo proceso en agosto. Estos son el Ferrocarril Lambayeque-Cajamarca, Trujillo-Barranca, y el de Chancay-Pucallpa, que como ya contó Gestión, es la “pieza” clave de Perú respecto al megaproyecto que analizarán China y Brasil conocido como el Tren Bioceánico.

Además, en diciembre el Ferrocarril Lima-Ica, que es el único de la cartera de 10 que el MTC reconoce promover bajo Gobierno a Gobierno (G2G), seleccionaría a un país como Project Manager Office (PMO).

Previo a ello, en septiembre, se invitará a los 8 países que manifestaron interés para que presenten sus propuestas técnico económicas finales.

Para el Ferrocarril San Juan de Marcona-Andahuaylas, que ya tiene un estudio de preinversión completo desde julio del 2024, el MTC determinaría su tipo de financiamiento para poder implementarlo este mismo mes.

Por su parte, el Ferrocarril Lima-Barranca, que busca conectar el puerto de Chancay con el del Callao, proyecta culminar su estudio de preinversión en el primer trimestre del 2026. El consultor ya recibió el visto bueno del MTC en dos de los cinco entregables previstos.

Ahí no acaban las novedades. Según el MTC, dentro de la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario al 2050, que realizan junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), están contemplando impulsar otros ferrocarriles. Entre ellos están el de Chincheros-Cusco, el Túnel Trasandino y el de Lima-Ricardo Palma.

¿Tren Lima-Chosica es clave?

De lograr concretar todos los trenes listados, el MTC no solo interconectaría la red ferroviaria peruana actual, sino que la haría crecer en más del doble. Hoy, no supera ni los 2,000 kilómetros. Con los 10 ferrocarriles, se sumarían 3,029 kilómetros de rieles.

Lo anterior no incluye directamente al Tren Lima-Chosica, sobre el que hoy el MTC y la MML intentan limar asperezas para hacerlo realidad, vía una mesa técnica. Para Giancarlo Villafranqui, socio de Infraestructura y Proyectos de CMS Grau, las novedades que traiga este proyecto serán referencia para los otros 10. Al menos de cara a futuros inversionistas.

“Hay que ver cuál es el mecanismo escogido para hacerlo viable: una adenda o un nuevo operador. Pero es cierto que es un buen punto de partida para poner en la mesa la relevancia de un tener un verdadero sistema ferroviario nacional”, indicó.

Por su parte, la extitular del MTC, Paola Lazarte, cree que se trata de un caso siu generis. Si bien reconoce su relevancia, apunta a que otro ferrocarril es el que marcara el ritmo del resto.

“Creo que Lima-Ica, a partir de la contratación de su PMO, es el llamado a ser el verdadero piloto y sentar las bases institucionales para ejecutar un programa ni siquiera ferroviario, sino de inversiones multimodales”, planteó.

De hecho, el MTC informó, tras la primera reunión técnica sobre el Tren Lima-Chosica, que este no entrará en operación en 2025. La siguiente cita está pactada para este jueves 24 de julio. Allí se seguirá profundizando en las alternativas para hacerlo viable.

De momento hay tres opciones. Dos del MTC (operar a una vía o a doble), y una de la MML: contratar a un operador.

Un costo de financiamiento altísimo

El costo estimado que tiene el MTC para los 10 trenes supera los US$ 50 mil millones. Un monto nada despreciable, que implica grandes retos a nivel de financiamiento.

Por ese motivo, Villafranqui recalcó que el MTC debe hilar fino para escoger la mejor modalidad de ejecución. En ese sentido, planteó que las Asociaciones Público-Privadas (APP) siguen siendo la mejor alternativa.

“El G2G, tal como está planteado hoy, tiene una desventaja: es para diseño y ejecución. Además, el Estado gasta mucho dinero. Luego se entrega la obra a la entidad y tiene que hacer un concurso para operación. Eso genera un problema”, lamentó.

El experto destacó que una APP no presenta esos inconvenientes porque consolida en un solo inversionista todos los frentes del proyecto: diseño, construcción, operación y mantenimiento.

“El MTC decidirá también si los consolida en grupos, como hizo con los aeropuertos. Ese análisis debe hacerse, pero bajo una APP: necesitamos no solo que se hagan, sino que en 10 o 20 años no tengamos que volver a licitar”, agregó el abogado.

La exministra Lazarte apuntó que, si bien las APP pintan como la mejor salida, será la PMO de Lima-Ica, nuevamente, la que podría trazar mejor el camino a seguir.

“La PMO dirá cuál es el mejor modelo de ejecución. Hay que discernir también que si se hace como G2G u obra pública no quiere decir que luego no se puede concesionar una operación y mantenimiento. No son excluyentes”, recordó.

Lazarte también manifestó su respaldo a que el MTC apueste de lleno por la promoción de más ferrocarriles e instó a la cartera de no frenar el impulso.

“Su posición es correcta. Estamos aprendiendo, en los últimos años, que no podemos ver de manera aislada cada proyecto. Eso no es eficiente presupuestalmente ni tampoco impacta en la población a nivel de servicios”, consideró.