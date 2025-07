El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció hace unos días que mañana martes 22 de julio se daría una mesa técnica sobre los trenes para la ruta Lima-Chosica. Si bien se esperaba la participación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, este no participará, pero sí estarán representantes del municipio. ¿Qué se espera de la reunión?

El ministro del MTC, César Sandoval, declaró ante la prensa al respecto: “Esperemos que por el bienestar de los ciudadanos, por Lima mismo y porque se ve cada día cómo el parque automotriz está casi colapsado, necesitamos ir resolviendo estos problemas”.

Agregó: “El Poder Ejecutivo es el que está convocando porque tenemos un plan ferroviario, incluido el tren de cercanías. No estamos en contra de los trenes o que se pongan en marcha los proyectos, al contrario, lo vamos a implementar y en todo el país”.

Sandoval mencionó que esta reunión de trabajo permitirá revisar todas las aristas y condiciones en las que han venido los trenes. Recordó que además de los técnicos del ministerio, estará también la Contraloría General de la República, pues “todo va a ser verificado”.

“No me aventuraría a especular. Vamos a estar todos los que debemos, veremos las condiciones, cómo han venido (los trenes), en qué circunstancias se han hecho y cómo están los contratos. Si vamos a entrar para que esto funcione, debe transparentarse. Se habla de más de S/ 100 millones. ¿Esa es una donación? Lo veremos. No quiero especular para que no se tergiverse antes de la mesa técnica “, insistió.

Pese a que subrayó que sí habrá representantes de la MML participando en la mesa, lamentó que el alcalde haya decidido no estar: “(El alcalde) decía que hablemos, pero cuando le decimos ‘Vamos a hablar’, desprecia la convocatoria. Esa es su naturaleza de ser”.

Vale recordar que, el día de ayer, el alcalde Rafael López Aliaga sostuvo que, de parte de la municipalidad, asistirá solo un equipo técnico y no él, ya que “explicarán la forma jurídica que debe proceder”.

También manifestó que, en caso de observar “obstrucción política, hay otras medidas” que la MML tomaría, aunque no precisó cuáles serían estas.