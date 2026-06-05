Cencosud dio un nuevo paso en su estrategia de diversificación con el lanzamiento de Don Salva, una cadena de supermercados de descuento con la que busca ingresar a un segmento que viene ganando espacio entre los consumidores que priorizan el ahorro en sus compras cotidianas.

La compañía inauguró su primera tienda en Santiago de Chile, marcando el inicio de un plan de expansión que contempla nuevas aperturas tanto en la capital como en otras ciudades del país.

Ubicado en el centro de Santiago, el nuevo establecimiento se incorpora al portafolio supermercadista de Cencosud, que actualmente incluye las cadenas Jumbo, Santa Isabel y SPID. Con esta incorporación, el grupo amplía su presencia en distintos formatos de consumo dentro del mercado chileno.

El concepto de Don Salva está orientado a ofrecer una experiencia de compra simple, con foco en productos básicos para el hogar y precios competitivos permanentes.

Las tiendas tendrán alrededor de 180 metros cuadrados y contarán con categorías como abarrotes, panadería, perfumería, botillería, perecibles y marcas propias del grupo.

Los locales de Don Salva tendrán alrededor de 180 m² y ofrecerán productos esenciales para el hogar, incluyendo abarrotes, panadería, perfumería, perecibles y marcas propias.

“Hoy damos un paso relevante en nuestra estrategia de crecimiento y diversificación en Chile. Don Salva nace para responder a una tendencia creciente de consumo, ofreciendo una alternativa de compra cercana, eficiente y con precios convenientes todos los días”, señaló Cristián Siegmund, gerente general de la División Supermercados de Cencosud Chile.

Según la compañía, el nuevo formato busca posicionarse como una alternativa para las compras recurrentes de los hogares mediante locales de cercanía ubicados en barrios tradicionales y zonas de alto tránsito.

Expansión de la estrategia multiformato

La apertura de Don Salva forma parte de la estrategia multiformato que Cencosud viene desarrollando en sus distintos mercados. Con esta iniciativa, el retailer busca ampliar su cobertura en segmentos de consumo que demandan propuestas enfocadas en conveniencia y ahorro.

La apertura de Don Salva marca el inicio de un plan de expansión en Santiago y otras ciudades de Chile.

“Este nuevo formato complementa nuestra propuesta supermercadista y reafirma nuestro compromiso de seguir innovando para entregar más opciones y valor a nuestros clientes”, agregó Siegmund.

Cencosud opera actualmente en seis países de América y cuenta con más de 1,400 tiendas de retail bajo distintos formatos, además de negocios vinculados a centros comerciales, servicios financieros y marcas propias.