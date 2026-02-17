El retailer de origen chileno Cencosud, operador de los supermercados Metro y Wong en Perú, inició la construcción de un nuevo establecimiento comercial bajo esta segunda marca en Trujillo, el tercero bajo la misma cadena en la ciudad. El supermercado se ubicará en el distrito de Víctor Larco Herrera y su apertura está prevista para el primer semestre del 2026.

Con esta incorporación, el grupo ampliará a seis sus locales en la región de La Libertad, considerando las tres tiendas Wong y las tres de Metro ya operativas en la ciudad.

La nueva tienda contará con más de 9,000 metros cuadrados (m2) de área construida distribuidos en dos niveles y será el supermercado Wong de mayor tamaño fuera de Lima, según informó la compañía.

Cencosud alcanzará los seis locales en La Libertad: tres de Wong y tres de Metro. (Foto: Cencosud Perú).

PROPUESTA COMERCIAL DEL NUEVO WONG DE TRUJILLO

El nuevo supermercado Wong en Trujillo ofrecerá categorías como frutas y verduras, carnes premium, pescadería y panadería, como parte de la propuesta comercial de la cadena.

Fernando Ureta Vicuña, gerente país de Cencosud en Perú, señaló que esta construcción refuerza la presencia de la compañía en La Libertad, donde actualmente opera cinco tiendas entre los formatos Wong y Metro, reportó Perú Retail.

Cencosud sigue creciendo en La Libertad. (Foto: composición GEC).

EXPANSIÓN EN EL NORTE

Con la entrada en operación del nuevo supermercado en La Libertad, Wong alcanzará 21 tiendas a nivel nacional.

Cencosud opera en seis países y supera las 1,510 tiendas en América Latina bajo un modelo multiformato que incluye supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.