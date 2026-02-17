El nuevo Wong en Trujillo tendrá más de 9,000 m² construidos y será el más grande de la cadena fuera de Lima. (Foto: Cencosud).
El nuevo Wong en Trujillo tendrá más de 9,000 m² construidos y será el más grande de la cadena fuera de Lima. (Foto: Cencosud).
Redacción Gestión
El retailer de origen chileno , operador de los supermercados Metro y en Perú, inició la construcción de un nuevo establecimiento comercial bajo esta segunda marca en Trujillo, el tercero bajo la misma cadena en la ciudad. El supermercado se ubicará en el distrito de Víctor Larco Herrera y su apertura está prevista para el primer semestre del 2026.

Con esta incorporación, el grupo ampliará a seis sus locales en la región de La Libertad, considerando las tres tiendas Wong y las tres de Metro ya operativas en la ciudad.

La nueva tienda contará con más de 9,000 metros cuadrados (m2) de área construida distribuidos en dos niveles y será el supermercado Wong de mayor tamaño fuera de Lima, según informó la compañía.

PROPUESTA COMERCIAL DEL NUEVO WONG DE TRUJILLO

El nuevo supermercado Wong en Trujillo ofrecerá categorías como frutas y verduras, carnes premium, pescadería y panadería, como parte de la propuesta comercial de la cadena.

Fernando Ureta Vicuña, gerente país de Cencosud en Perú, señaló que esta construcción refuerza la presencia de la compañía en La Libertad, donde actualmente opera cinco tiendas entre los formatos Wong y Metro, reportó Perú Retail.

EXPANSIÓN EN EL NORTE

Con la entrada en operación del nuevo supermercado en La Libertad, alcanzará 21 tiendas a nivel nacional.

Cencosud opera en seis países y supera las 1,510 tiendas en América Latina bajo un modelo multiformato que incluye supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.

