30 de mayo del 2011. Hace 15 años

AHORA LO RACIONAL ES PRESTARSE EN DÓLARES Y AHORRAR EN SOLES

Por más que se diga de los riesgos, personas optan por endeudarse en dólares, señala Asbanc. Si hace dos años pagaba una cuota de US$ 400, hoy amortiza S/. 50 menos. Las personas están más cautas que las empresas en tomar créditos, señala Enrique Arroyo, gerente general de la Asociación de Bancos del Perú. Están a la espera de cuál será el nuevo gobierno.

30 de mayo del 2011. Hace 15 años. Google y Yahoo advierten que transacciones online en Perú se pueden frenar.

30 de mayo del 2016. Hace 10 años

FAMILIAS RICAS RECUPERAN LA CONFIANZA PARA INVERTIR EN PERÚ

Reducen su exposición a inversiones en el exterior y sube preferencia por activos peruanos. La alta rentabilidad que viene acumulando la bolsa limeña (37% en lo que va del año), así como el menor riesgo político y climatológico (tras disiparse las alertas por el fenómeno de El Niño) han llevado a que muchos peruanos con elevadas fortunas pongan sus ojos de nuevo en el país. Se han creado fondos de muy largo plazo para personas de alto patrimonio, como los administrados por las AFP.

30 de mayo del 2025. Hace 1 año

DÓLAR ACENTÚA CAÍDA EN MAYO POR RECORTE DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE EE.UU.

Inversionistas se deshacen de la divisa extranjera por incertidumbre ante impacto del déficit fiscal estadounidense y optan por monedas de países emergentes como el sol. Fondos mutuos de rentafija fueron favorecidos por invertir en bonos corporativos en soles que pagan retornos periódicos relativamente elevados.