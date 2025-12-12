Tottus, la cadena de hipermercados del Grupo Falabella, continúa fortaleciendo su presencia en el mercado peruano con la apertura de un nuevo supermercado en el distrito de San Martín de Porres, en Lima Norte. Esta inauguración marca un paso relevante dentro de su estrategia de crecimiento y consolidación, al acercar su propuesta de valor a más familias de la capital.

Con esta nueva tienda, inaugurada el 11 de diciembre, la compañía alcanza un total de 58 locales a nivel nacional, consolidando su red tras la última apertura realizada en diciembre en el centro comercial Puntamar, en Punta Hermosa. El hito reafirma el posicionamiento de Tottus como uno de los principales actores del sector supermercadista en el país.

Tottus apuesta por formatos de conveniencia y proximidad para compras diarias. (Foto: Tottus Perú)

¿Qué novedades trae la nueva sede de Tottus?

El nuevo local de Tottus cuenta con un área de 3,085.71 metros cuadrados, diseñados bajo un concepto moderno y funcional, según Perú Retail. El espacio presenta un estilo renovado y una distribución que facilita el recorrido, brindando mayor comodidad a los clientes durante su experiencia de compra.

En cuanto al surtido, la tienda ofrece una amplia variedad de productos que incluye alimentos, abarrotes, frescos, carnes, frutas, verduras, congelados, lácteos, huevos y panadería. A ello se suma una oferta consolidada en categorías no alimentarias como electrodomésticos, vestuario, juguetes, menaje, bazar y artículos para el hogar.

Con este formato integral, Tottus apunta a que los clientes puedan resolver todas sus compras en un solo lugar, optimizando tiempo y presupuesto. La apertura de Tottus Izaguirre se posiciona así como una apuesta estratégica para dinamizar el comercio en Lima Norte y fortalecer la presencia de la marca en el país.

La oferta integra electrodomésticos, vestuario, juguetes y artículos para el hogar. (Foto: Tottus Perú)

¿Dónde está la nueva sede de Tottus?

La nueva tienda está ubicada en la avenida Carlos Izaguirre 2838, urbanización Santa Rosa, en el distrito de San Martín de Porres, una zona clave de Lima Norte. La elección de esta ubicación responde al objetivo de atender a un público que demanda formatos de compra cercanos, convenientes y orientados al ahorro familiar.

Esta apertura marca además el retorno de Tottus a su expansión en la capital tras varios años, en línea con el creciente interés por formatos de proximidad que facilitan las compras diarias. La compañía busca así reforzar su vínculo con los consumidores limeños, especialmente en distritos de alta densidad poblacional.