Ahora, entre los planes trazados, se encuentra la remodelación de sus tiendas, que se implementará gradualmente. Dicho proceso, que forma parte del nuevo branding de la marca, tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra para los clientes.

El cambio en las tiendas Tottus no solo abarcará el diseño de los muebles y la estética visual, sino también aspectos como el tono de luz y el ambiente general, alineándose con las tendencias globales de los supermercados, precisó la ejecutiva.

“El proceso de remodelación será paulatino y se iniciará con dos tiendas en la capital , a partir del tercer trimestre”, adelantó, tras mencionar que el plan se extenderá hasta el 2026.

La remodelación incluirá un componente de sostenibilidad, buscando hacer las tiendas más amigables con el medio ambiente a través de mejoras en iluminación, mobiliario y sistemas de climatización.

En paralelo, Tottus trabaja en la reformulación de su línea de productos de marca propia . “Más que un cambio en la composición de los productos, se trata de una renovación en la forma en que se presentan en las góndolas “, precisó. La compañía prevé que esta transformación se empiece a notar también a partir del tercer trimestre del año.

Nuevo hipermercado Tottus

Otra de las novedades de la cadena de supermercados Tottus es la próxima apertura de una nueva tienda bajo el formato de hipermercado, prevista entre septiembre y octubre de este 2025 en Lima.

“En la capital aún hay espacio para seguir creciendo, pero también vemos un gran potencial en el norte y el sur del país”, señaló la vocera de la marca, tras resaltar la tienda en Trujillo, que se ha posicionado como la segunda más relevante de la cadena gracias a la fuerte preferencia del público local.

Reátegui recordó que la mayoría de tiendas Tottus están ubicadas dentro de centros comerciales, una estrategia alineada con los hábitos de consumo de los clientes. “El plan del fin de semana para muchos es hacer las compras, y suelen hacerlo en un mall. Por ejemplo, nuestra tienda en MegaPlaza es la número uno de la cadena”, explicó.

Dicho comportamiento, marcado por una experiencia familiar de compra, genera picos de afluencia los fines de semana.

Por ello, afirmó que la marca mantiene su apuesta por estos espacios, aunque reconoció que también cuentan con algunas tiendas "stand alone". No obstante, precisó que, en el caso de la próxima apertura en Lima, aún no se ha definido si el nuevo local estará dentro de un mall o funcionará como tienda puerta a calle .

Categorías de mayor relevancia

De otro lado, Reátegui detalló que las categorías de mayor relevancia para la cadena Tottus se agrupan principalmente en dos frentes. Por un lado, en el segmento de alimentos, destacan los abarrotes —considerados el núcleo del negocio por estar directamente ligados a la compra para abastecimiento del hogar— y los productos perecibles como frutas, verduras, carnes, pollo y pescado.

Dichas categorías, dijo, reciben una atención especial, pues representan un reto frente a la competencia con los canales tradicionales.

En paralelo, existen categorías que cumplen otras funciones dentro de la estrategia comercial. “El vestuario, por ejemplo, actúa como categoría de destino, atrayendo al consumidor que busca moda. Algo similar ocurre con la sección de Hogar Bazar, donde productos como colchones y televisores tienen un alto valor de ticket y han posicionado a la marca como un lugar confiable para su adquisición”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN Tottus moderniza seis bodegas y robotiza almacenamiento, los planes en portafolio

A esos productos se suman líneas diferenciadoras como panadería y pastelería, que la cadena busca seguir fortaleciendo. Según la vocera, el conocimiento que tienen del comportamiento de sus clientes permite al supermercado desarrollar estrategias personalizadas para cada categoría.

Tottus presentó esta mañana su renovado concepto de marca bajo el lema “Lo Puedo Tottus”, con el que busca —mencionó Reátegui— empoderar a sus consumidores, resaltando su capacidad para tomar decisiones inteligentes de compra y acceder a productos de calidad al mejor precio.