La posibilidad de que Huaraz cuente con un centro comercial moderno empieza a dar sus primeros pasos en vías de convertirse en realidad en los próximos años. Recientemente, representantes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y la empresa especializada On Retail Perú efectuaron una inspección a la zona de El Pinar, en el distrito de Independencia, lugar donde se ejecutaría el mall. Pero, ¿cuál fue el objetivo y que viene en adelante?

De acuerdo a información emitida por la Municipalidad Distrital de Independencia, la presencia de la desarrolladora de centros comerciales en Lima y otras provincias, tuvo como objetivo supervisar el inicio de los estudios de factibilidad comercial, un paso decisivo para la ejecución del proyecto del centro comercial en el Pinar. En este fin, On Retail Perú ha sido contratada para determinar si el proyecto es viable desde el punto de vista comercial.

Se estima que estos estudios técnicos tendrán una duración de 70 días calendario, por lo que a finales del mes de julio se contará con los primeros resultados oficiales. “Este proyecto no solo representa una modernización del entorno urbano en El Pinar, sino que se perfila como el principal motor de reactivación económica para Independencia, generando cientos de puestos de trabajo y nuevas oportunidades de esparcimiento para todas las familias de la zona sierra de Ancash”, destacó la comuna distrital.

Convocarán a inversionistas

A fines del año pasado, Proinversión y la Municipalidad de Independencia suscribieron un convenio de colaboración y encargo para ejecutar el proyecto denominado “Creación del Centro Comercial El Pinar”.

La iniciativa se ejecutará bajo la modalidad de Proyectos en Activo (PA), que permite a una entidad pública convocar a inversionistas privados para desarrollar infraestructura sobre bienes de su propiedad, como terrenos o inmuebles disponibles.

El centro comercial estará ubicado en el sector Jatun Ruri y abarcará un área de casi 50,000 metros cuadrados. Según lo previsto, el proyecto demandará una inversión estimada de S/ 62 millones y comprenderá la construcción de una infraestructura que incluirá tiendas anclas, locales comerciales, patios de comida, áreas verdes y espacios para actividades culturales y sociales.