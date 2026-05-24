El centro comercial Megaplaza ha logrado óptimos resultados en el primer trimestre. (Foto: Arauco)
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Vanessa Ochoa Fattorini
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Parque Arauco cumple 20 años de operación en Perú. Su crecimiento en estas dos décadas en el país se dio tanto de manera orgánica como inorgánica, como fue el caso de la última adquisición de Minka. Pero su plan va más allá de esta compra. Y es que yanse esboza el nuevo plan de crecimiento de la cadena de centros comerciales para los siguientes años, en el que el uso mixto tomará mayor relevancia. Alejandro Camino, CEO de Parque Arauco División Perú, da a conocer en entrevista con Gestión los siguientes pasos de la empresa en Perú.

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