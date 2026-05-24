A la fecha ¿cuántos activos tiene Parque Arauco en el país?

Son 23 activos, 22 comerciales y uno residencial para renta. Estamos en 11 ciudades, incluida Lima.

En base a los resultados financieros del primer trimestre, ¿Megaplaza sigue siendo el activo de mayores ingresos para Parque Arauco?

Megaplaza Independencia es el activo más grande nuestro portafolio en Perú, con más de 120.000 m2 de área rentable. Por tamaño, el siguiente es Minka, al que le está yendo bastante bien.

Alejandro Camino, Country manager de Parque Arauco

Y ¿cómo va el avance del proyecto de ampliación de Megaplaza?

Es un patio de comidas, solo que lo hemos sofisticado un poco. Teníamos nueve locales y el patio de comidas era el que estaba en la plaza central y nos quedamos cortos. Lo hemos denominado Distrito Gastronómico de Lima Norte.

¿Por qué distrito?

Porque son dos componentes. Uno que llamamos tipo food court, con la comida rápida, más otro componente, que es más un mercado gastronómico y que llamamos Bazar Gourmet, con marcas de comida más sofisticada, que suman en total 26 locales.

¿Cuándo se estaría inaugurando?

Debemos abrir a fines de julio. Estamos en las últimas etapas, en lo referente a acabados.

Hace algunas semanas anunciaron que sumarían viviendas en Megaplaza ¿este proyecto ya se empezó a desarrollar?

En estos 20 años partimos inicialmente en el mundo retail, empezamos a crecer, y después a diversificar. Creo que en Perú, no sé si el único, pero somos de los pocos que apostamos por multiformatos, desde Megaplaza hasta los más chicos como los Viamix. Post pandemia, decidimos incorporar en esta diversificación la vivienda para renta como fue el proyecto de La Mar, que abrió el año pasado, ya estamos como 6 o 7 meses en operación, con un 60% o 70%. Y con ese aprendizaje, anunciamos hace dos meses una inversión de US$ 32 millones en un proyecto de vivienda para renta similar pero esta vez en Independencia, que es parte de nuestra siguiente gran fase de crecimiento, con poco más de 500 unidades.

¿Y cuándo podrían tener el proyecto activo?

Debería estar abierto para el 2029. Recordemos que tiene ciertas partes de permisologías, la más larga suele ser de impacto vehicular.

¿Podrían incorporar el modelo de renta en otros de sus centros comerciales?

Depende de varios factores. Uno, de la capacidad constructiva del centro comercial, además de la demanda. Entonces, tenemos que ver caso por caso.

Grupo Centenario vendIó Minka a Parque Arauco en enero de 2025.

Estos son los principales proyectos que tienen actualmente. ¿Ya están esbozando otros cambios que vayan a realizar?

Los últimos 5 años hemos anunciado inversiones por cerca de US$ 260 millones, como la compra de Minka por US$100 millones o el proyecto en La Molina por US$ 60 millones, solo por mencionar algunos. Hacia adelante también tenemos un plan ordenado que vamos a anunciarlo paso a paso En el pipeline sí hay planeamiento para crecer. Nada está limitado, estamos buscando la posibilidad de crecer.

¿Hay terrenos suficientes para nuevos proyectos?

El tema de terrenos es un gran reto. Tanto en Lima, donde se llaman zonas urbanas, es muy difícil encontrar un terreno grande con un precio que te permita hacer un negocio inmobiliario de retail, que no tenga problemas legales de ningún tipo, ni superposiciones, ni problemas de saneamiento. Nosotros vemos que se vienen con más fuerza los usos mixtos. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más proyectos con retail y otro formato. Ya hemos demostrado que podemos hacerlo bien con viviendas.

¿Están en algún tipo de negociación para comprar algún terreno?

Siempre atentos a buscarnos. No hay nada que te pueda anunciar en ese sentido. Pero siempre abiertos a mirar y seguir creciendo. Y seguiremos anunciando también las ampliaciones que vamos haciendo en nuestros centros comerciales.

Y ¿cuál es el plan con Minka?

Minka es un activo muy importante. Después de tomar el control estamos incorporando nuestros planes de crecimiento, que debe estar afinado para finales de año. Y me encantaría anunciar una primera fase este año. Pero dependemos de permisos.

¿Minka tiene espacios para crecer más hacia lo horizontal o vertical?

Tiene algo de altura, no tanta, pero se puede seguir aprovechando y otros espacios que pueden seguir empleando

¿Podrían replicar el modelo Minka en otras ciudades?

Hemos llevado una pequeña muestra, obviamente no a la escala de Minka, a Parque La Molina. Es una parte de ese mercado de frutas y verduras y ha sido una buena señal de que esto puede operar en otros malls.

¿Podría haber un cambio trascendental en Minka?

Es probable que incorporemos a otros usos inmobiliarios que aprovechen la altura para sumarle valor.

¿Está contemplado incorporar oficinas?

Todavía no puedo comentar lo que vamos a negociar, pero sí vemos oportunidad de incorporar ese uso. Hay gente que está en la zona, que vive cerca y que puede efectivamente beneficiarse de esta mayor versatilidad.

Megaplaza es de los principales activos de Parque Arauco.

Uno de los activos que más destacan de su portafolio es el de los outlets ¿con el nuevo terminal del Jorge Chávez como afecta esto el flujo de visitas en la sede de Faucett?

En el outlet que se ubica en Faucett, teníamos diferentes públicos, como personas que trabajaban en el aeropuerto e iban mucho al Outlet para almorzar, flujo que cayó fuertemente con el cambio del terminal, pero habían otros públicos que no estaban relacionados con el aeropuerto y no los hemos perdido.

¿Se ven ampliaciones en la operación?

La parte de los estacionamientos podrían ser evaluados para potenciales ampliaciones.

A nivel de coyuntura ¿están sintiendo en sus centros comerciales el impacto en visitas y ventas por el proceso electoral?

Uno pensaría que con toda esa incertidumbre política la gente se frena y al contrario, hasta ahora todo viene muy bien, con crecimiento a doble dígito en algunos de nuestros centros comerciales. Más allá de la coyuntura nosotros estamos en un negocio de muy largo plazo, cuando decimos que cumplimos 20 años es porque lo que nosotros construyamos o desarrollamos va a estar acá por 50 o 100 años más y bajo esa perspectiva no pienso en ciclos de un año o de cinco, tengo que pensar que mis activos van a sobrevivir digamos que 10 presidentes o más. Hoy en día, el ciclo político no está afectando el ciclo económico, al contrario, estamos viendo un impulso muy fuerte que nos sorprende positivamente.