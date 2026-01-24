Centro comercial Minka fue adquirido por Parque Arauco en el 2025. (Foto: Difusión)
Mayumi García
Con 22 malls en el Perú, el chileno Parque Arauco es uno de los dos operadores de centros comerciales más importantes en el país. Su presencia en suelo peruano data desde el 2006, cuando se asocia con el Grupo Wiese y apuesta por Megaplaza Independencia, siendo ello solo el inicio de una larga trayectoria de desarrollos y adquisiciones que incluye el miraflorino Larcomar y, más recientemente, el centro comercial Minka. Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco en Perú, en diálogo con Gestión, comentó sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía, a través de sus diferentes sedes.

