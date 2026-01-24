¿Cómo cerró la operación peruana de Parque Arauco el 2025?

Positivamente, considerando que tuvimos activos nuevos en el año. Estamos hablando de nuestro primer edificio multifamily en el Perú (Miraflores) y la adquisición de Minka, un espacio comercial relevante no solo por su tamaño, sino por su iconicidad en el Callao. Adicionalmente, empezamos la operación de Parque La Molina, cuya inauguración se dio a finales del 2024. Todo esto ha contribuido (sin dar cifras por listar en Bolsa) a que los resultados del 2025 sean buenos para la compañía

¿Este 2026 continuarán las adquisiciones por parte de la firma en Perú?

En 20 años hemos invertido cerca de US$ 1,000 millones en el país, siendo que en los últimos dos años se ha desembolsado aproximadamente US$ 200 millones. Entonces, sí, se seguimos activos en tres o cuatro frentes de crecimiento: siempre estamos en la búsqueda de terrenos para nuevos desarrollos; espansión a través de nuestros propios activos, con el diseño de planes maestros para cada centro comercial, de forma ordenada y por fases; y, finalmente, no descartamos compras adicionales. Si las oportunidades se presentan, las evaluamos constantemente.

¿Cuántos nuevos metros cuadrados (m2) arrendables esperan sumar con los planes maestros en marcha?

En solo dos espacios que inauguraremos en el primer semestre de este año son alrededor de 5,000 m2. Me refiero a Megaplaza Ica , donde hemos incorporado cerca de 3,500 m2 como parte del proyecto de un boulevard abierto, con terrazas, restaurantes; en general, es una inversión cercana a los US$ 16 millones. Y la otra ampliación es en Megaplaza Independencia, con un crecimiento de entre 1,200 m2 y 1,300 m2 en el distrito gastronómico dentro del mall. Son 27 locales; además, del desarrollo de una plaza y otras zonas que hemos remodelado, que en su conjunto forman parte de un desembolso de US$ 33 millones.

¿Las próximas ampliaciones proyectadas por Parque Arauco tendrán foco en provincias?

Parte estará en provincias, pero depende de varios factores: la demanda potencial en ese mercado y disponibilidad del espacio físico en el activo para crecer (zonificación, alturas, etc). Sí, hay un interés de crecer en provincias; efectivamente, hoy en día estamos en 10 ciudades, aparte de Lima y nuestras inversiones tienen una visión de avance en regiones.

¿En qué ciudades es prioridad el crecimiento?

Creo que Ica seguirá creciendo; en Jaén y Pisco también tenemos visión de crecer. En Cañete nos encantaría seguir avanzando, pero hay limitantes de espacio; en Huaral recientemente abrimos un Promart muy grande al que le está yendo muy bien, estamos a 15 minutos del Megapuerto de Chancay, y también queremos crecer;igual que en Cajamarca, donde tenemos planes.

A partir del ingreso de otros operadores, ¿observan potencial en la zona sur de Lima para continuar expandiéndose?

Nosotros contamos con tres centros comerciales en la zona sur, siendo que dos están ubicados en Villa El Salvador y uno en Lurín; de hecho, esta última ubicación tiene potencial de crecimiento. Es un outlet que está yendo muy bien y creo que podemos crecer ahí mismo. En uno de los malls de Villa El Salvador de igual manera hay oportunidad de expansión y, efectivamente, evaluamos algunos planes en esa zona. Además, de que si surgen oportunidades de compra, también las analizamos.

¿Cómo avanza el proyecto que se anunció en San Juan de Lurigancho?

Ese es un proyecto en el que seguimos avanzando en las evaluaciones, se trata de un plan de largo aliento, donde seguimos en conversaciones con las entidades. Esperamos que no sea un proyecto de tan a largo plazo, pero hay factores que escapan de nuestras manos, como el tiempo de permisos; sin embargo, el interés de nuestro lado está presente.

En cuanto a marcas, ¿qué ingresos tiene Parque Arauco este año?

Tenemos un grueso importante de nuevas marcas en el primer semestre, principalmente, por las inauguraciones en Megaplaza Independencia e Ica, con ocupaciones comprometidas, en su mayoría, y otras en negociación. También tenemos marcas que llegan por primera vez al Perú, pero sobre las cuales no podemos adelantar mucho por temas de confidencialidad. De momento, en Megaplaza Independencia destacan La Bisteca, La Nacional, Doomo Saltado, KFC y un paquete de locatarios muy potente. Mientras, en Megaplaza Ica tenemos Popeyes, Mifarma Beauty, Skechers, Chili’s, Sicurezza, Platanitos, entre otros.

Megaplaza Independencia suma nueva zona gastronómica y aumenta m2 arrendables. (Foto: Difusión)

Planes para Minka y nuevos activos

¿Qué alistan para Minka?

Minka es un activo super importante, teniendo en cuenta que es el segundo o tercer más importante de la cartera, dependiendo del factor que se quiera analizar. En Ebitda es un centro comercial que suma como US$ 10 millones anuales a nuestro portafolio de Perú. A partir de ello, tenemos dos componentes icónicos como son el mercado y el outlet que vamos a mantener. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es un Master Plan para definir cómo vamos a crecer de forma ordenada e identificar los retos del activo. De hecho, hay muchas marcas que nos han mostrado su interés en entrar y estamos definiendo dónde colocarlas y cómo crecer.

¿La ampliación de m2 arrendables en Minka es un proyecto a ejecutarse este año?

Son procesos de largo plazo. Hoy día trabajamos el diseño y vemos lo que permisológicamente se puede hacer, desde el ámbito de cuáles son las marcas, qué metrajes necesitamos y en cuántas fases lo hacemos. Hay cosas que se podrán hacer inmediatamente, quizá porque haya zonas más pequeñas que se pueden remodelar rápido; sin embargo, los grandes cambios van a tomar un tiempo, probablemente, del 2027 en adelante.

¿Cómo viene performando Parque La Molina?

Es un centro comercial que marcha bien. Este es un mall que lo inauguramos por encima del 90% de colocación; pocos centros comerciales abren con un nivel de ocupación tan alto. Eso quiere decir que todas las tiendas están firmadas, pero no necesariamente abiertas, pues algunas están en proceso de implementación. El mix es realmente interesante con locatarios nacionales, pero también marcas internacionales. En resumen, es un mall que tiene en este momento una vacancia muy baja.

En el 2025 incursionaron en la oferta multifamily en Perú, ¿hay planes para avanzar con nuevos proyectos en este sector?

Hemos iniciado con un proyecto de 141 unidades, en Miraflores, con una recepción del mercado muy positiva que nos coloca con un 30% de ocupación en tres meses de operación. Ahora estamos en búsqueda de nuevas oportunidades, pues vemos una necesidad de vivienda formal, sobre todo, para muchas personas en cierta etapa que deciden no comprar, sino alquilar en zonas muy céntricas y estratégicas. Estamos monitoreando diferentes distritos de Lima Moderna y Lima Top.

El dato

Parque Arauco cuenta con aproximadamente 470,000 m2 arrendables en el Perú y una vacancia cercana al 3%.

Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco en Perú. (Foto: GEC)