Únete a nuestro canal
Mayumi García
mailMayumi García

En diciembre último, el sur chico de Lima sonó fuerte en el sector retail y es que dos inversiones importantes llegaron a esta zona. Se trata de los centros comerciales KM40, de capitales del exseleccionado peruano Jefferson Farfán, (Lurín) y de Boulevard Puntamar (Punta Hermosa), del Grupo Algeciras. En el marco de CADE Ejecutivos 2025, Gestión dialogó con Rafael Villanueva, CEO del holding chileno, quien pormenorizó el desempeño del establecimiento comercial a casi un año de funcionamiento, la ampliación en marcha; además, de los ingresos que se alistan para este verano.

TE PUEDE INTERESAR

Boulevard Puntamar: las nuevas etapas y anclas que tendrá el mall en el sur de Lima
Nuevo Boulevard Puntamar: rival de mall de Jefferson Farfán en Punta Hermosa
¿Cuál es la jugada comercial de la ‘Foquita’ Farfán para su mall KM40 en este invierno?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.