Villanueva manifestó que este primer año ha sido positivo para la operación del centro comercial, con un 95% de ocupación, logrando mantener esta cifra incluso en invierno, etapa en la que usualmente es de menor perfomance para este tipo de negocios en las zonas cercanas a las playas.

“Partimos con tiendas anclas como Tottus y tiendas adicionales. El resultado que hemos tenido fue un primer verano muy exitoso. Tuvimos resultados realmente relevantes para un centro comercial (...) , el día de hoy, a diferencia de zonas más estacionales, Punta Hermosa se está convirtiendo en un lugar de primera vivienda, siendo algo que se ha ido viendo en la transformación. Mantener este mall operativo durante todo el año con una buena ocupación fue un primer desafío que era nuestro objetivo y lo logramos”, manifestó.

En diciembre último se inauguró Boulevard Puntamar, del Grupo Algeciras. (Foto: Difusión)

Ampliación y nuevas marcas

El ejecutivo recordó que el centro comercial se construyó sobre un área de 80,000 metros cuadrados (m2), siendo que la primera etapa, inaugurada a finales del 2024, responde a cerca de 10,000 m2. “Sin embargo, el terreno no será destinado únicamente al mall, sino a una propuesta variada que incluye oferta de salud con clínicas y otros servicios que vaya demandando la población”, remarcó el representante.

En ese sentido, Villanueva adelantó que de cara al verano 2026, el centro comercial está ampliando su área arrendable en 2,000 m2, donde ingresarán marcas como Dollarcity y KFC, así como formatos de entretenimiento para niños y gastronomía.

“Dollarcity dinamizará mucho la experiencia y consumo de la zona, mientras que KFC como marca relevante nos seguirá sumando público. Asimismo, durante todo el verano tendremos la carpa de Sodimac, en lo que concierne a mejoramiento del hogar, de modo de ir testeando un poco al consumidor. Esperamos para el siguiente verano (2027) tener a Starbucks en el portafolio”, adelantó.

En torno a la inversión, el vocero señaló que el proyecto prevé tres etapas con un desembolso de alrededor de US$ 30 millones, de la cual actualmente encontrándose en una segunda etapa ya se ha invertido cerca de US$ 15 millones. “Esta segunda etapa considera la inversión de la ampliación, desembolsos en accesos (desde la Panamericana Antigua y la Panamericana Nueva) y la construcción de las tiendas”, remarcó.

Competencia con KM40

Respecto a la competencia con KM40, Villanueva calificó como “una buena noticia” su existencia, considerando que la apuesta retail del holding está atado a una inversión inmobiliaria completa que es el desarrollo de viviendas, de la mano de Menorca.

“Nosotros lo que queremos es que la población que vive en los terrenos que estamos desarrollando para vivienda tenga mayor oferta, entonces creo que eso es lo primero. Luego, normalmente tiene que existir competencia, aunque son formatos distintos; nuestro formato es un mall, digamos, de mayor dimensión, que creo tiene un público específico, que dinamiza mucho el consumo y atiende diferentes zonas; además, estamos a una distancia prudente como para mejorar competencia y también consumo para el público en general”, remarcó.

