Mallplaza tiene 17 centros comerciales en Chile, 15 en Perú y 5 en Colombia (Foto: Difusión)
Mallplaza, uno de los principales operadores de centros comerciales en el país, avanza con un ambicioso plan de transformación y crecimiento en sus activos en Perú. La estrategia contempla la reconversión de espacios, el desarrollo de nuevos formatos y la expansión del área arrendable en varias ciudades, con énfasis en el posicionamiento de sus malls como centros urbanos de experiencia completa. Estos movimientos buscan consolidar su presencia en el mercado y atraer nuevas marcas en sectores clave como moda, gastronomía y entretenimiento.

