Jimena Caso, gerente comercial de Mallplaza, destacó que la cadena de centros comerciales, parte del holding chileno Falabella, tiene como estrategia de crecimiento convertir sus activos (enfocados en los que son Mallplaza) en espacios de clasificación Tier A, es decir, líderes en sus respectivos mercados.

Actualmente, solo Mallplaza Trujillo cuenta con esta categoría. “La transformación será progresiva en los siete malls que tienen potencial para convertirse en centros urbanos, pero comenzaremos con Mallplaza Angamos”, adelantó a Gestión.

Para sustentar esta estrategia, la empresa ha diseñado un plan de desarrollo que contempla la expansión de sus malls propios, con el objetivo de sumar 100,000 m2 de área arrendable hacia 2029. “Por ejemplo, en Mallplaza Trujillo contamos con 83,000 m2 de área arrendable y la meta es llegar a 90,000 m2 para la campaña navideña de 2026”, señaló la ejecutiva.

Mallplaza se convirtió en el segundo operador más grande de centros comerciales en Perú tras adquirir Open Plaza, lo que elevó su portafolio a 15 centros comerciales en el país.

Mallplaza suma 82 marcas y apuesta por concepto lifestyle

Esta ampliación, que comenzará a inicios del próximo año, también facilitará el ingreso de nuevas marcas extranjeras, muchas de las cuales arribarán por primera vez a la zona norte del país. “Este año cerraremos con 82 marcas entre los 15 activos o centros comerciales de la cadena”, afirmó.

Entre las marcas que ya abrieron este año destacan Rústica, en Mallplaza Bellavista, y DBS Beauty Store, en Trujillo. Próximamente, también se inaugurará una tienda Puma en Bellavista y otra en Atocongo, donde además abrirá Bubba Bags.

En la actualidad, el centro comercial de Trujillo recibe 1.6 millones de visitas al mes y mantiene una ocupación del 98%. El 2% restante corresponde a espacios vacantes para oficinas, ubicadas en una torre de uso mixto.

“Toda la ampliación de Mallplaza Trujillo estará enfocada en un concepto lifestyle, que integrará categorías como moda, entretenimiento y gastronomía, alineado con nuestra visión de desarrollar centros urbanos. Hasta ahora no contábamos con una plaza de restaurantes y queremos introducir esta propuesta con alrededor de 10 nuevas marcas”, indicó.

Este modelo se replicará en otros centros comerciales, como Mallplaza Angamos, que será ampliado y remodelado en el primer trimestre de 2026. En Mallplaza Comas, se están reconvirtiendo espacios para ampliar la oferta de restaurantes. Por su parte, en Mallplaza Bellavista, el desarrollo del “máster plan” también contempla una propuesta enfocada en la gastronomía.

Mallplaza impulsa outlets y renovaciones en Piura y Huancayo

En paralelo, en Mallplaza Piura ya iniciaron con las obras de remodelación de su patio de comidas y mejoramiento de los pasillos comerciales como parte de una expansión de 7,000 m2 de área arrendable adicionales.

“En Huancayo estamos realizando una reconversión de metros cuadrados para ofrecer una nueva zona de gastronomía, la cual se inaugurará a finales de año. Se trata del ingreso de nuevas marcas en el rubro. Era un espacio común que hemos redistribuido por completo”, agregó la ejecutiva.

Otro eje clave para el crecimiento de Mallplaza en el Perú será la apertura de sus dos primeros outlets en Lima. El primero se ubicará en Atocongo, donde ya se iniciaron las obras tras la devolución de un espacio por parte de Falabella en el primer nivel. “Ese nuevo pasillo estará listo para esta campaña navideña, y en febrero realizaremos el lanzamiento oficial del outlet, con todas las marcas ya operativas”, adelantó.

El segundo proyecto contempla la conversión del Open Plaza La Marina en un Mallplaza Outlet, aunque su ejecución está prevista recién para el primer semestre de 2027.

Ambos establecimientos operarán bajo la nueva marca Mallplaza Premium Outlets, un formato que reunirá marcas aspiracionales con propuestas comerciales tipo outlet, es decir, con precios rebajados y promociones como 2x1.

Operación. La cadena chilena opera 15 centros comerciales en Perú: siete del formato experiencial bajo el nombre Mallplaza (Angamos, Bellavista, Comas, Arequipa, Huancayo, Piura y Trujillo), seis Power Centers bajo la marca Open Plaza, y próximamente sumará dos outlets en Lima (Atocongo y La Marina), con marcas aspiracionales y precios de descuento.

