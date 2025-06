En diálogo con Gestión, Andrés Ferrer del Valle, gerente general de Empresas DBS, calificó como “una coincidencia”, la apertura en paralelo de una tienda emblemática de Aruma en Real Plaza Salaverry. “Se está armando una bonita competencia. Creemos tener una propuesta muy sólida: ofrecemos maquillaje, skin care, marcas premium y, sobre todo, una gran experiencia para nuestro cliente”, agregó.

La empresa proyecta abrir entre ocho y nueve tiendas antes de que termine el año.

Así, añadió que DBS llega con una selección de seis marcas de lujo , incluyendo Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Clinique, Pixi, y la exclusiva Danessa Myricks, reconocida maquilladora de Nueva York. “Los precios de estas marcas se mantienen en línea con el mercado. Lo que nos distingue es que ofrecemos productos para todos los bolsillos, desde líneas masivas hasta de alta gama”, señaló Ferrer.

La nueva tienda de DBS en Real Plaza Centro Cívico está distribuida por categorías para facilitar la experiencia del cliente. Al lado izquierdo se ubican los productos de skin care y dermocosmética; al centro, el área de maquillaje, con marcas como Wet n Wild, DBS Collection, Absolute New York, Revolution, Maybelline, entre otras. A la derecha, se exhiben las marcas de lujo, tanto de maquillaje como de perfumería.

En la zona posterior de la tienda se encuentra el mundo capilar, acompañado de accesorios, productos para uñas y herramientas eléctricas como secadores multifunción y planchas alisadoras.

LEA TAMBIÉN Firma china sube al top de importadores en belleza para el mercado peruano

Las próximas tiendas de DBS Beauty

DBS Beauty avanza con paso firme en su expansión en Perú. La empresa proyecta abrir entre ocho y nueve tiendas antes de que termine el año . En detalle, Andrea Pérez Kuzma, country manager de DBS en Perú, comentó que las próximas aperturas ya están en marcha. La segunda tienda se inaugurará en Plaza Norte, en los próximos quince días. A esta le seguirán Mallplaza Bellavista, Trujillo (a finales de julio) y Chiclayo, programada para agosto.

Las próximos ‘espacios de belleza’ DBS compartirán una identidad común, aunque adaptadas en tamaño y formato. “Queremos que cualquier persona que entre a un DBS, ya sea en Lima o al interior del país, sienta que está en el mismo universo de belleza”, indicó Pérez. A reglón seguido, Ferrer del Valle recordó que la meta de DBS Beauty en Perú es superar las 30 tiendas en un horizonte de dos a tres años .

Respecto a la competencia como Aruma, la gerenta de Perú consideró no ser rivales directos. “Nuestra propuesta es transversal. No solo abarcamos el segmento masivo, sino que incorporamos marcas de lujo que no existen hoy en el retail local en un mismo espacio”, explayó.

Con una estrategia centrada en la experiencia, el diseño de tienda, el surtido exclusivo y el servicio, la empresa busca convertirse en el destino de belleza en el país. Así, aclaró que el objetivo no es tanto abrir más tiendas que sus rivales, sino lograr una mayor facturación por tienda, con un ticket promedio estimado entre S/ 60 y S/ 80 .

Dominique Rosenberg, dueña de DBS, la gerenta de Perú Andrea Pérez Kuzma, y el gerente de Empresas DBS Andrés Ferrer del Valle- Foto: DBS Beauty

DBS 3.0: el formato que llegará este año

La marca chilena también alista el lanzamiento en Perú de su formato DBS 3.0, una versión más amplia, moderna y sofisticada de sus tiendas, que ya opera en Chile. Aunque la ubicación aún no ha sido revelada, Pérez, adelantó que esta nueva tienda abrirá en el último trimestre, justo antes de la campaña navideña.

“Este nuevo concepto traerá más marcas, mayor espacio y estará ubicado en una zona clave, replicando el modelo que ya implementamos en Santiago de Chile. Queremos que el cliente tenga la misma experiencia sin importar en qué país esté. No buscamos tener tiendas exclusivamente de lujo, sino ofrecer una propuesta inclusiva, donde cualquiera pueda entrar y vivir una buena experiencia en DBS”, concluyó.