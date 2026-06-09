La divisa estadounidense terminó ayer en S/ 3.434, debajo del cierre del viernes. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
La divisa estadounidense terminó ayer en S/ 3.434, debajo del cierre del viernes. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La alta tensión por el proceso electoral y el conteo de votos se instaló en el mercado cambiario local desde el último viernes, surcado por movimientos abruptos en una y otra dirección poco usuales en la plaza local, volatilidad anticipada por analistas a Gestión (31.05.2026). Similar vaivén también acontece en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), ¿qué revelaron los indicadores?

TE PUEDE INTERESAR

Depósitos a plazo en dólares se disparan antes de elecciones, ¿quiénes se protegen?
CEO de Credicorp: Senado será contrapeso eficaz al Gobierno, ¿qué resultado inquieta al holding?
Matriz de Interbank: perspectivas de corto plazo se vuelven más difíciles, ¿para qué se prepara?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.