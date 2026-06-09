El viernes, antes de la segunda vuelta de los comicios, el dólar arremetió de S/ 3.41 a S/ 3.474 porque una encuesta privada difundida un día antes mostraba al candidato de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por encima de Keiko Fujimori.

El izquierdista infunde recelo en el mercado por sus propuestas de mayor participación del Estado en la economía, mientras que su oponente es considerada impulsora de la inversión privada, por su apego al modelo económico vigente.

Con estas percepciones y el conteo rápido al 100% de Datum e Ipsos el domingo, al término del sufragio, que ubica al socialista en primer lugar en el balotaje con leve ventaja sobre la conservadora, el mercado cambiario abrió la semana con claro sesgo alcista que rápidamente empujó al dólar hasta S/ 3.524.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan voto a voto. (Fotos: GEC)

Conteo del exterior

Pero, poco después, y también vertiginosamente, la divisa retrocedió hasta S/ 3.434, por debajo incluso de su cotización del viernes.

Una decidida intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) que colocó instrumentos derivados –que equivalen a oferta de dólares– por S/ 400 millones, restó fuerza al billete verde. Pero a esta acción del instituto emisor, que recientemente recalcó que no le gusta una volatilidad excesiva en el tipo de cambio, se sumó otro elemento que debilitó aún más al dólar y que, de súbito, se propagó entre los ejecutivos del mercado.

El executive director sales & trading head de BTG Pactual Perú, Félix Olivares, lo explicó así: “Hay mucha diferencia entre la primera y segunda vuelta. En la primera, la ONPE demoró mucho en la contabilización de actas electorales a nivel nacional, mientras que las provenientes del extranjero lo hicieron al ritmo normal, por lo que estas últimas se escrutaron más rápido. Pero en esta segunda vuelta, el conteo nacional es mucho más rápido y el del extranjero, como avanza a su ritmo normal, demora más”.

En efecto, a la ONPE le tomó cerca de un mes escrutar el 94.7% de los votos en la primera vuelta –que se realizó el 12 de abril– y la proclamación respectiva fue el 17 de mayo, un caso que, por su lentitud, dio la vuelta al mundo. Pero ahora, el conteo del balotaje es mucho más rápido, al llegar a casi 95% en menos de un día.

Con ese nivel de avance de la ONPE, más del 97% de actas del territorio peruano ya están escrutadas, pero falta más del 90% de las procedentes del extranjero, que, por lo observado en la primera vuelta, tienen una concentración de al menos 60% de votos a favor de Keiko Fujimori, señaló el ejecutivo.

Precio del dólar en la jornada poselectoral.

Perspectiva

Con esos datos y la proyección de actas que faltan procesar del Perú y el extranjero, sostuvo que es probable que la candidata resulte vencedora, y tal perspectiva, que comparten otras entidades financieras y bursátiles, es lo que acentuó ayer la baja del dólar a S/ 3.43 y la remontada de la bolsa limeña, afirmó.

“El tipo de cambio llegó temprano a S/ 3.524 y de golpe al cierre del mercado bajó abruptamente de S/ 3.50 a S/ 3.44. Según rumores en las mesas de trading, el mercado asume que con ingreso de votos del extranjero al conteo, Keiko Fujimori ganará elección”, indicó Kallpa SAB. Esto es especulación del mercado, agregó.

Cambio

Olivares sostuvo que además de estas estimaciones, otro determinante del declive del dólar es que, con la moderación hacia el centro de Roberto Sánchez, un eventual Gobierno suyo no sería “tan destructivo” para la economía.

En efecto, Sánchez selló alianzas la semana pasada, antes de la segunda vuelta, con partidos como Ahora Nación y Obras, con los que lanzó un nuevo plan de gobierno que dista del original de JP, pues ahora señala que promoverá la inversión privada, el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica.

“Además, han pasado varios procesos electorales difíciles y no pasó nada estructuralmente hablando. ¿Por qué sería distinto esta vez? Más aún, con el Congreso elegido (en el que JP no tendrá mayoría); es difícil que pueda hacer (Sánchez) un cambio estructural negativo en la economía”, enfatizó Olivares.

Posición neutral en bonos soberanos en dólares

Tras unas elecciones ruidosas, el Ejecutivo encabezado por Roberto Sánchez puede hacer daño, pero no cambios estructurales negativos, recalcó Félix Olivares, de BTG Pactual.

Además, hay más probabilidades de que prevalezca, en ese eventual Gobierno, una versión 2.0 de JP.

Por ello, consideró que en el corto plazo, el dólar podría descender incluso hasta S/ 3.41, como próxima parada. “Ahora tiene más sentido estar corto en dólares, porque también la probabilidad de que Keiko Fujimori (gane las elecciones) es alta y se tiene un Banco Central activo vendiendo dólares”, dijo.

“La incertidumbre sobre el resultado electoral probablemente podría prolongarse durante varios días, si no semanas, hasta que se complete el conteo oficial y se resuelvan las posibles controversias”, señaló, por su lado, Alejandro Arreaza, analista de investigación global de Barclays.

“Quienquiera que gane la presidencia en las condiciones actuales probablemente enfrentará un mandato más débil, lo que justifica cautela, ya que la inestabilidad política podría persistir y generar costos fiscales no despreciables”, agregó a Bloomberg al dar cuenta de las razones para el leve descenso de los bonos.

En tanto, analistas de JPMorgan liderados por Diego Pereira habían recomendado mantener una posición neutral en los bonos soberanos denominados en dólares antes de la elección. “Nuestro escenario base sigue siendo que la inclinación hacia la derecha de ambas cámaras del Congreso limita estructuralmente el margen de acción de cualquiera de los candidatos, manteniendo el marco macroeconómico prácticamente intacto independientemente de quién asuma el poder”.

Bolsa de Lima repunta 3% en agitada sesión

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) empezó la agitada jornada de ayer a la baja, hasta llegar a un mínimo de 49,989.38 puntos, 1.8% por debajo del cierre del viernes pasado.

Sin embargo, a la par que avanzó el conteo rápido de la segunda vuelta electoral, la plaza limeña revirtió esa pérdida inicial y cerró con un alza de 3.08%.

“Es un poco expectativa, frente a la lectura de los datos de la ONPE, de que exista oportunidad de que la candidata vista como más promercado, que es el caso de Keiko Fujimori, tenga probabilidades (de ganar los comicios), contrario a lo que sugería el conteo rápido que se presentó el domingo (por la noche)”, explicó Alonso Alcorta, head of credit research de Seminario SAB.

Índice general de la BVL cerró al alza ayer.

“En la medida que el conteo fue avanzando, el gap (la diferencia) entre ambos candidatos no se cerró tan rápido (como se esperaba) en favor de Sánchez. Keiko está llegó al final de la jornada bursátil con un desempeño que la deja todavía vigente con un (posible) repunte de los votos que puedan venir desde el extranjero y lo que se vea en los jurados electorales especiales”, añadió.

Es decir, según Alcorta, el factor externo, donde las variables mostraron un desempeño heterogéneo ayer, no fue lo que movió la aguja.

“Diría que es más un tema doméstico o local (lo que hizo subir hoy (ayer) la bolsa). El precio del oro y la plata han estado medio flat (plano), y el cobre subió 1%”, refirió Alcorta.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.