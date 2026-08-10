Gianni Infantino. (Foto: Bloomberg)
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Redacción Gestión
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Las federaciones de fútbol de Estados Unidos y Canadá, dos de los países anfitriones del Mundial de 2026, respaldaron este lunes una declaración de tres confederaciones en la que se critica al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

US Soccer, Canada Soccer, CFU (Unión de Fútbol del Caribe) y Uncaf (Unión Centroamericana de Fútbol) afirmaron que “se unen, junto con sus colegas de todo el mundo, para exigir un cambio significativo que refuerce la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA”.

Infantino se ha visto sometido a una intensa presión desde que propuso un plan destinado a captar inversión privada para una nueva filial comercial, denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Según su plan, ya archivado, la iniciativa se encargaría de la gestión comercial de los Mundiales.

Gianni Infantino. (Foto: Difusión)
Gianni Infantino. (Foto: Difusión)
Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA.
Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA.

Pero el presidente de la FIFA se volvió objeto de críticas este lunes, cuando una carta conjunta de tres confederaciones —la UEFA europea, la Concacaf de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y la AFC asiática— declaró que el fútbol “no pertenece a ningún individuo”.

“El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar —o exigir— el poder para uno mismo”, escribieron las confederaciones.

La publicación en las redes sociales de US Soccer y Canada Soccer incluyó un enlace a la carta conjunta.

Con información de AFP

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