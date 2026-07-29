FIFA abre procedimiento contra Argentina y al jugador español Gavi por incidentes en la final. Foto: EFE
FIFA abre procedimiento contra Argentina y al jugador español Gavi por incidentes en la final. Foto: EFE
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Redacción Gestión
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tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según informó el organismo,

En el caso de la AFA, del artículo 15, por “discriminación y agresiones racistas”, y del artículo 17, en lo referido al orden y seguridad de los partidos.

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, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina”.

Respecto a sus jugadores y cuerpo técnico, se abrió un procedimiento disciplinario contra los futbolistas Nahuel Molina, por dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva, y contra Leandro Paredes, con tres cargos de agresión, y Thiago Almada, por conducta antideportiva.

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También,

Los imputados tendrán ahora que exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.

Elaborado con información de EFE.

Los imputados tendrán ahora que exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante. (AP Photo/Matt Slocum)
Los imputados tendrán ahora que exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante. (AP Photo/Matt Slocum)

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