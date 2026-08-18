El alcalde de Villa el Salvador, Guido Iñigo Peralta, indicó que el aniego ocurrido en el distrito fue ocasionado por el colapso del sistema de desagüe y no directamente por las lluvias. En esa línea, el burgomaestre responsabilizó a Sedapal de haber afectado a 385 personas y 74 viviendas, ubicadas en el sector y grupo 1.

En una entrevista para Canal N, el alcalde sostuvo que esta es la tercera vez que se registra un aniego en la zona y confirmó que la municipalidad comunicó de esta problemática a Sedapal durante los últimos años. Además, mostró documentos y oficios enviados a la empresa para advertir sobre el estado de las redes de agua y desagüe.

En ese contexto, Iñigo indicó que mantuvo reuniones con presidentes de directorios y jefes de la entidad para encontrar una solución, sin embargo, afirmó que al día de hoy no se han concretados las obras necesarias.

Solicita reorganización de Sedapal

El burgomaestre respaldó el anuncio del Ejecutivo sobre una eventual reestructuración de Sedapal y pidió que se mejore las medidas para el servicio de agua y saneamiento en Lima.

No obstante, evitó pronunciarse directamente sobre una eventual privatización de la empresa encargada del agua potable y alcantarillado, sin embargo, acotó lo importante que es respetar las competencias de cada autoridad.

Por otro lado, el alcalde resaltó que los vecinos buscan soluciones. Además aseguró que la municipalidad cuenta con nueve cisternas de 9,000 galones para atender emergencias y afirmó que actualmente no existen zonas anegadas en Villa el Salvador.

Respondió a cuestionamientos de los vecinos

Durante la entrevista, Iñigo también se refirió a los cuestionamientos de vecinos durante su visita a las zonas afectadas. De otro lado, atribuyó parte de las criticas al contexto electoral y afirmó que su gestión ha realizado acciones y obras para atender las necesidades del distrito.

Para finalizar, el alcalde de VES señaló que frente a la posibilidad de nuevas lluvias se mantienen alertas los equipos municipales para afrontar ante eventualidades de emergencias y reiteró que la solución definitiva requiere la pronta intervención de Sedapal en las redes de desagüe.