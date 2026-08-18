Ante las inundaciones registradas en Villa El Salvador tras las lluvias intensas del fin de semana, el Gobierno anunció la creación de un programa de empleo temporal para la limpieza de calles y viviendas afectadas por el temporal.

Juan Sheput, ministro de Trabajo, adelantó que se entregará S/ 50 diarios por un periodo máximo de 40 días, por lo que los inscritos que sean contratados en todo ese lapso podrían desembolsarse hasta S/ 2,000.

“Esto lo vamos a hacer rápidamente. Si nosotros vamos a hacer una labor de limpieza, necesitamos personal. Ese personal al 100% proviene del lugar en donde hacemos esa labor”, dijo a la prensa.

Sheput Moore resaltó que se priorizará como contratados a las mujeres jefas de hogar, personas en extrema vulnerabilidad y familias que tengan bajo su cuidado a enfermos postrados o niños con discapacidad. Para ello, se realizará una labor de empadronamiento.

Estas cuadrillas de limpieza se encargarán de intervenir en domicilios e instituciones educativas para garantizar las condiciones de salubridad y viabilizar el retorno a clases presenciales.