Calles inundadas por fuertes lluvias en el distrito de Villa El Salvador. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Calles inundadas por fuertes lluvias en el distrito de Villa El Salvador. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
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Redacción Gestión
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, el Gobierno anunció la creación de un programa de empleo temporal para la limpieza de calles y viviendas afectadas por el temporal.

Juan Sheput, ministro de Trabajo, adelantó que se entregará S/ 50 diarios por un periodo máximo de 40 días, por lo que los inscritos que sean contratados en todo ese lapso podrían desembolsarse hasta S/ 2,000.

“Esto lo vamos a hacer rápidamente. Si nosotros vamos a hacer una labor de limpieza, necesitamos personal. Ese personal al 100% proviene del lugar en donde hacemos esa labor”, dijo a la prensa.

Sheput Moore resaltó que Para ello, se realizará una labor de empadronamiento.

Estas cuadrillas de limpieza se encargarán de intervenir en domicilios e instituciones educativas para garantizar .

Aniego afectó decenas de hogares en Lima Sur. Foto: difusión
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